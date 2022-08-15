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國5雪隧嚴重滲水出現「雨瀑布」溢流道路 排水阻塞急清除

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水孔阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水孔阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供

國5雪山隧道機房今天出現嚴重滲水，水勢之大彷如瀑布，地面也瞬間淹水，民眾擔心是否隧道結構出了問題。高公局頭城工務段獲報立即查看，發現是排水孔堵塞，立即清除，對於隧道結構及行車安全並不會造成影響。

雪山隧道的地下水豐沛，早年興建時曾經因為湧泉問題工程受阻。今天上午9點多，雪隧山壁開始滲水，水量越來越大，形成了瀑布，地面淹水溢流到道路上，民眾驚覺「這怎麼回事？」

頭城工務段表示，40號機房位於北上24.5公里，機房共有上下二層，由於排水孔淤積堵住，水漸漸滿了出來，最後水流到機房的下層，滲水的地點位在機房，他們接獲通報後，馬上請廠商到現場清除，幾分鐘就把堵塞的東西清理掉，單純是排水孔堵塞問題，與雪隧結構沒有關係，民眾可以安心。

自從雪隧通車後不時傳出山壁滲水，今年7月也發生地下水排不出去阻塞，造成機房高壓電的設備故障，緊急改用備援系統，並通知廠搶修恢復正常。

雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水孔阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水孔阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供
雪山隧道今天出現嚴重滲水，水勢之大像是「雨瀑布」，還溢流到道路，經查是機房的排水阻塞，緊急清除，不影響隧道結構安全。圖／讀者提供

雪隧 地下水 雪山

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