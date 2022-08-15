登山遭蜂螫恐過敏性休克 隨身帶腎上腺素可保命

隨著國內COVID-19疫情趨緩，登山民眾增多，花蓮縣消防局今天提醒，在山林活動時要小心蚊蟲叮咬或蜂螫，可攜帶隨身型腎上腺素藥劑，當過敏性休克時，以肌肉注射可保命。

花蓮縣消防局今天發布訊息表示，日前接獲1名登山客報案，指稱遭不明生物螫咬後感到呼吸困難、全身搔癢、面部及手部麻木，當時位於初音山山域某處，距離白雲步道上方華林園還有約20分鐘步行路程，消防局隨即派遣特搜大隊與吉安分隊人員趕往現場救援。

消防局指出，初音山區道路狹窄，需要花費相當車程時間抵達，再步行進入。吉安分隊高級救護技術員已預先準備好腎上腺素（bosmin）等急救藥劑，以利到達現場後針對嚴重過敏性症狀做立即處理。

救護人員到達現場時，患者症狀已緩解，自行走至道路處與救護人員會合，經評估患者仍有心跳加速、血壓降低等症狀，經初步處置後，將患者送往花蓮慈濟醫院治療。

消防局表示，蜂螫或是生物螫咬造成的過敏性休克，常見症狀為皮膚紅疹、發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條線、舌頭或喉頭發生腫脹、呼吸困難及低血壓等。

最嚴重的是喉頭腫脹或氣管痙攣造成呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，如果沒有及時處置，就會導致心臟或腦部缺氧。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，若到偏遠山區或郊外，救護人員難以在第一時間到達現場，民眾可攜帶隨身型腎上腺素藥劑，當遇到過敏性休克時，可直接將藥劑以肌肉注射方式施打在大腿前外側，可立即緩解過敏症狀，避免症狀惡化。