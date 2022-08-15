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花蓮市公所辦講堂、走讀活動 深度小旅行認識在地歷史

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所舉辦港街走讀，規畫「花蓮漁港」、「花蓮港鳥踏石公園」、「花蓮舊鐵道沿線」3條路線，認識港區與鐵路發展歷程。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所舉辦港街走讀，規畫「花蓮漁港」、「花蓮港鳥踏石公園」、「花蓮舊鐵道沿線」3條路線，認識港區與鐵路發展歷程。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所即日起至10月10日每個周末，辦理小城講堂、港街走讀及展覽等系列活動，藉由文史工作者分享、實際走訪現場等不同的方式認識花蓮市，吸引親子、退休族參與。

在小城講堂裡，本月19日市公所推出「縱谷驛站再回首」，邀請前鐵路駕駛員鄭仁崇、文史工作者黃家榮主講，從東部鐵路拓寬工程完工，到新站啟用、拆除舊車站，暢聊花蓮鐵路大小事。26日舉辦「花岡山、長光與圓山遺址：素面陶時代的交流與互動」講堂，則有台灣史前博物館助理研究員吳意琳分享，以花岡山在地的角度出發，認識過去的歷史文化。

另個港街走讀主題中，市公所規畫「花蓮漁港」、「花蓮港鳥踏石公園」、「花蓮舊鐵道沿線」3條路線，分別邀請到譚洋、葉柏強、林俊明擔任講師。

在「花蓮漁港」路線，從向日廣場抹香鯨雕像為起點，一路沿著向日廣場瞭望台、舊賞鯨碼頭、漁會大樓空地到終點觀光魚市涼亭。講師譚洋為參加民眾導覽花蓮漁港，並從詩跟文學的角度，透過回憶的方式回顧漁港從古至今的點滴。

而在花蓮港鳥踏石公園路線，透過與臨港線的連結，了解過去的港區運輸歷程；舊鐵道沿線則是紀錄762mm窄軌鐵道，沿著兩側分布的鐵路相關設施、遺址串起一條歷史廊帶，探索舊鐵道及周邊古蹟。

花蓮市公所表示，「藝 Fun 762 mm—花蓮港街游活動—我家旁邊有個港」系列活動，將帶領民眾從花蓮港及鐵路，這兩個構成花蓮市發展的要素，了解發展歷程。有興趣的民眾可至花蓮市公所官網及花蓮市觀光資訊網（https://reurl.cc/QbnzX5）查詢活動內容及報名時間。

花蓮市公所即日起至10月10日每個周末，辦理小城講堂、港街走讀及展覽等系列活動，認識在地歷史文化。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所即日起至10月10日每個周末，辦理小城講堂、港街走讀及展覽等系列活動，認識在地歷史文化。圖／花蓮市公所提供

花蓮 鐵道 文史工作者

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