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林右昌視察貢寮壩 要求15日將水送至家戶

中央社／ 基隆15日電

基隆進入夏季枯水期，水情由正常的藍燈轉為稍緊的綠燈，市長林右昌今天前往貢寮壩視察，要求水公司今天務必要用盡一切辦法，把民生用水送到家戶，讓民眾可儲水備用。

林右昌聽取台灣自來水公司簡報後，接受媒體聯訪表示，由於氣候異常，東北角地區整個7月到8月幾乎沒降雨，與去年同期相比，平均雨量大幅減少85%以上，去年7月有232毫米，今年7月只剩39毫米，減少了193毫米，去年8月有168毫米，今年8月只剩9毫米，造成基隆市中正、信義區供水困難。

林右昌說，經過這幾天水公司努力和市府的協助，昨天晚間10時許，中正區大型社區的水塔基本上已注滿，暫時恢復供水，至於信義區部分高地地區，包括麗景江山社區與美的世界社區等是高地中的高地，供水特別困難，民眾已數日提水度日非常不方便，要求水公司今天無論如何，要集中力量想盡一切辦法把水注上去，至少讓家戶可儲水備用。

林右昌表示，由於其他地區水情穩定，水公司可調配水資源，建議若水車不夠，還有民間水車可調用，今天一定要把水供上去。市府也會與水公司研商，若有必要會把泳池和次要用水停用，此外，氣象與水利單位預估月底會有一波鋒面有降雨機會，期盼大家共體時艱，節約用水共度難關。

林右昌 高地 基隆

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