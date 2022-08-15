打造高齡友善城市 台東廢校活化為長照中心

解決高齡人口逐年增加的長照需求，台東縣政府整合醫療照護資源、建構完善長照體制，將廢校閒置校舍空間活化為地區長照中心，盼以綿密守護網，打造健康高齡友善城市。

台東縣政府今天發布訊息表示，人口快速老化，扶老比年年攀升，台灣平均每6名年輕人就需照顧1名老人，對於地廣人稀、老化指數高達165%的台東縣，更是備感壓力，突破縣內偏鄉原鄉長照資源不足的困境，也是台東縣當前重要的挑戰。

縣長饒慶鈴指出，縣內16個鄉鎮市中有15個屬原住民族地區，而原住民地區公有建築用地本就稀少，且開發利用依法需經部落族人諮商同意，為了加速行政作業，將裁併廢校的閒置校舍空間，活化再利用變身成為地區長照中心。

其中，全縣老化指數最高的長濱鄉（398%），衛生局自2016年起歷經跨局處協調與多次部落溝通說明，終於成功將閒置校舍忠勇國小翻轉為全新型長照綜合式服務中心，為全國第一座將整個校園整體規劃並提供適合長者使用的服務場域。

內部設置日照中心、臨托、失智據點、社區復健、老人送餐及社區共用的教育學習中心等多面向的照護服務。之後再次將運轉成功經驗複製在東河鄉隆昌國小，除傳承原有的服務，更與鄉公所合作將操場規劃為老幼共用槌球場，供社區民眾使用，與地方、部落共創雙贏。

此外，爭取中央前瞻計畫經費，與成功鎮、池上鄉、太麻里鄉、延平鄉公所合作建置4所多元照顧服務中心，除提供多項長照服務，更結合失智團體家屋提供失智症長者照顧需求，提高其自主能力與生活品質。

台東縣衛生局說明，為強化在地終老目的，在全縣各村里、部落建置文健站計103站、社區關懷點85站、13個聚福食堂、醫事C站17站、失智症照顧服務據點20站，整體布建率達76%，並提供預防延緩課程師資模組共425組，上課的內容繽紛有趣，增添長輩上課的意願。

為提供從家庭照顧者支持、居家、社區到住宿式的多元連續性照顧服務，於2019、2020年再次爭取中央「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於長濱鄉樟原村、大武鄉大武村、關山鎮建置225床的住宿式長照機構，總經費達新台幣4億2945萬元，將照護量能均化，照護資源不再完全集中於市區，普及於各鄉鎮。