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東海岸「月光･海音樂會」兩場次吸引7500遊客聆聽
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理「月光･海音樂會」，2場次累計吸引7500名遊客，東管處表示，還有3場次，千萬不容錯過。
東管處指出，2場次推出即爆滿，許多遊客一早自行開車、騎車或搭乘高鐵、火車，再租車、搭乘接駁車到現場，也有旅行社組團包遊覽車。
2022東海岸大地藝術節8月場次「月光．海音樂會」，13、14日兩場次共吸引7500名遊客進場欣賞。接下來9月還有3場次的月光海音樂會。
分別為9月10日邀請張連昌薩克斯風樂團與吳誠文教授、無獨有偶劇團、晨曦光廊、鄭宜農、300ss音樂劇場演出。11日場邀請薛詒丹、謝銘祐、生祥樂隊、幽法。
最終場9月12日場邀請Mafana、Jérôme Chassagnard、盧靜子、Suming 舒米恩帶來精采演出。活動可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站www.teclandart.tw查詢。
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