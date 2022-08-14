宜蘭童玩節閉幕 逾41萬人次到訪、估創造10億元產值

宜蘭國際童玩藝術節暌違2年復辦，為期44天的活動，今晚閉幕典禮畫下句點，「果然劇團」攜手斯里蘭卡「薩拉薩維舞蹈學院」聯演。縣府文化局表示，2019年童玩節入園遊客數51萬人次，今年疫情影響之下，也吸引41萬1217人次到訪，粗估為宜蘭創造約10億元觀光、周邊效益。

宜蘭童玩節今年邁入第21屆，縣府斥資1.37億元籌備，7月2日至8月14日在冬山河親水公園登場，主題「酷樂宜夏」緊扣「時空探索」，聚焦遊戲、展覽、演出、交流共四大主軸，從戲水設施、主題展館到親子探索劇場，還有國內外團體精彩表演。

今晚閉幕典禮上，由克服萬難受邀來台的唯一國外民俗團斯里蘭卡的薩拉薩維舞蹈學院與果然劇團，在野外劇場聯演「童玩夢土奇幻探索」，藝想台灣劇團也帶著擬真恐龍和觀眾熱情互動。

縣府在場舉辦「酷樂童玩-好康抽大獎」公開抽獎，包含住宿券、iPhone、冰箱等總價超過百萬元的獎品，最大獎是價值逾50萬元的韓國進口車，幸運兒是存根聯號碼001833的陳先生，中獎名單將公告在童玩節臉書與官網。

閉幕典禮尾聲，藝想台灣劇團、果然劇團、薩拉薩維舞蹈學院的代表上台和遊客說再見。宜蘭縣長林姿妙以童玩列車長的身份，和全國鄉親相約2023童玩再見。

宜蘭縣長林姿妙致詞提到，縣府為了經濟復辦辦童玩節，更把防疫工作做到好。今年疫情期間，民眾不用到國外，在童玩節就可以看到國際團體演出，尤其舉辦44天活動中，遭遇很多挫折，團隊勇敢面對、努力克服，讓今年活動相當成功。今天閉幕典禮依然人潮滿滿，感謝大家熱情參與。

縣府文化局表示，童玩節開幕當天吸引1萬2988人次，今天閉幕的入園遊客數更多，有1萬9319人次。2019年總入園遊客數51萬人次，今年疫情影響之下，也吸引41萬1217人次到訪，粗估為宜蘭帶來約10億元的觀光及週邊經濟效益。