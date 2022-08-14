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礁溪龍潭湖疑遭倒事業廢棄物 縣府澄清這麼說

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
有民眾發現龍潭湖風景區疑似遭人倒入大量事業廢棄物，宜蘭縣政府澄清這是改善工程暫置已拆除的建物土方。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識＋」
有民眾發現龍潭湖風景區疑似遭人倒入大量事業廢棄物，宜蘭縣政府澄清這是改善工程暫置已拆除的建物土方。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識＋」

宜蘭縣礁溪鄉知名景點龍潭湖風景區被人發現，疑似遭倒入大量事業廢棄物，民眾擔心要是颱風將這些髒東西沖進湖裡怎麼辦。縣府工旅處表示，此改善工程是把原有管理棟拆除的部分營建土方，目前暫置在工程圍籬內。

縣府2021年向交通部觀光局爭取約6000萬元經費，投入龍潭湖風景區的觀光建設。「龍潭湖風景特定區旅遊服務站及景觀改善工程」今年初開工，工程內容為新建遊客服務中心、交通轉運設施，以及護岸景觀整修等。

對於民眾看到龍潭湖出現事業廢棄物，縣府工旅處回應，這是原有管理棟拆除後，目前暫置在工程圍籬內的部分較大營建土方。基於土方平衡降低對環境的影響，將再利用作為工程範圍內基礎基底承載使用。

工旅處強調，該暫置營建土方之處，距離龍潭湖岸仍有一段距離，不會汙染湖水，也不會影響遊客安全。會要求施工廠商，依施工相關規定，維護暫置的土石以確保安全，預計明年初如質如期完成整體工程。

龍潭湖 廢棄物 交通部

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