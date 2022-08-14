聽新聞
test
0:00 / 0:00
礁溪龍潭湖疑遭倒事業廢棄物 縣府澄清這麼說
宜蘭縣礁溪鄉知名景點龍潭湖風景區被人發現，疑似遭倒入大量事業廢棄物，民眾擔心要是颱風將這些髒東西沖進湖裡怎麼辦。縣府工旅處表示，此改善工程是把原有管理棟拆除的部分營建土方，目前暫置在工程圍籬內。
縣府2021年向交通部觀光局爭取約6000萬元經費，投入龍潭湖風景區的觀光建設。「龍潭湖風景特定區旅遊服務站及景觀改善工程」今年初開工，工程內容為新建遊客服務中心、交通轉運設施，以及護岸景觀整修等。
對於民眾看到龍潭湖出現事業廢棄物，縣府工旅處回應，這是原有管理棟拆除後，目前暫置在工程圍籬內的部分較大營建土方。基於土方平衡降低對環境的影響，將再利用作為工程範圍內基礎基底承載使用。
工旅處強調，該暫置營建土方之處，距離龍潭湖岸仍有一段距離，不會汙染湖水，也不會影響遊客安全。會要求施工廠商，依施工相關規定，維護暫置的土石以確保安全，預計明年初如質如期完成整體工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言