礁溪龍潭湖疑遭倒事業廢棄物 縣府澄清這麼說

宜蘭縣礁溪鄉知名景點龍潭湖風景區被人發現，疑似遭倒入大量事業廢棄物，民眾擔心要是颱風將這些髒東西沖進湖裡怎麼辦。縣府工旅處表示，此改善工程是把原有管理棟拆除的部分營建土方，目前暫置在工程圍籬內。

縣府2021年向交通部觀光局爭取約6000萬元經費，投入龍潭湖風景區的觀光建設。「龍潭湖風景特定區旅遊服務站及景觀改善工程」今年初開工，工程內容為新建遊客服務中心、交通轉運設施，以及護岸景觀整修等。

對於民眾看到龍潭湖出現事業廢棄物，縣府工旅處回應，這是原有管理棟拆除後，目前暫置在工程圍籬內的部分較大營建土方。基於土方平衡降低對環境的影響，將再利用作為工程範圍內基礎基底承載使用。

工旅處強調，該暫置營建土方之處，距離龍潭湖岸仍有一段距離，不會汙染湖水，也不會影響遊客安全。會要求施工廠商，依施工相關規定，維護暫置的土石以確保安全，預計明年初如質如期完成整體工程。