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7個月內發生185件車禍 鳳林警啟動易肇事路段執法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為避免發生事故，警方即日起在台9線易肇事路口執法取締，維護交通安全。圖／警方提供
為避免發生事故，警方即日起在台9線易肇事路口執法取締，維護交通安全。圖／警方提供

花蓮縣警察局鳳林警分局轄區鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，其中長48公里的台9線，在7個月內已發生185件車禍，造成4人死亡。為避免發生事故，警方即日起在易肇事路口執法取締，維護交通安全。

萬榮鄉一名74歲老婦人12日騎乘電動自行車，行經台9線229.5公里處、萬榮國中前的北上路段，疑似自外側車道左轉，慘遭後方同向小貨車撞死。警方統計今年1至7月事故，發現轄區台9線216.5公里新光兆豐農場前，至264.5公里瑞穗舞鶴台地，已發生185件車禍，有4人死亡。

警方分析，省道道路寬敞筆直，駕駛人容易不自覺失去戒心，或長途疲勞駕駛，且行經各鄉鎮市區交叉路口時，若未注意車前道路狀況，又未減速慢行，就有可能發生事故。

鳳林警分局指出，車禍肇事原因多半是未注意車前狀況、闖紅燈、超速、未保安全距離、左右轉彎未依規定讓車、機慢車未依規定二段式左轉、行人未依規定穿越道路等，雖多次宣導，仍發生多次事故。

鳳林警分局長簡龍宏表示，員警在易肇事路口交通執法，針對酒後駕車、闖紅燈、超速、未戴安全帽、機慢車未依規定兩段式左轉、違規停車、闖紅燈等易肇事違規項目加強取締；強調取締違規不是以處罰為目的，而是導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，防止事故發生。

花蓮萬榮鄉一名74歲老婦人騎電動自行車，行經台9線時，疑似自外側車道左轉，慘遭後方小貨車撞死，已是今年車禍死亡第4人。圖／民眾提供
花蓮萬榮鄉一名74歲老婦人騎電動自行車，行經台9線時，疑似自外側車道左轉，慘遭後方小貨車撞死，已是今年車禍死亡第4人。圖／民眾提供

車禍 警察

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