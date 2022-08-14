7個月內發生185件車禍 鳳林警啟動易肇事路段執法

花蓮縣警察局鳳林警分局轄區鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，其中長48公里的台9線，在7個月內已發生185件車禍，造成4人死亡。為避免發生事故，警方即日起在易肇事路口執法取締，維護交通安全。

萬榮鄉一名74歲老婦人12日騎乘電動自行車，行經台9線229.5公里處、萬榮國中前的北上路段，疑似自外側車道左轉，慘遭後方同向小貨車撞死。警方統計今年1至7月事故，發現轄區台9線216.5公里新光兆豐農場前，至264.5公里瑞穗舞鶴台地，已發生185件車禍，有4人死亡。

警方分析，省道道路寬敞筆直，駕駛人容易不自覺失去戒心，或長途疲勞駕駛，且行經各鄉鎮市區交叉路口時，若未注意車前道路狀況，又未減速慢行，就有可能發生事故。

鳳林警分局指出，車禍肇事原因多半是未注意車前狀況、闖紅燈、超速、未保安全距離、左右轉彎未依規定讓車、機慢車未依規定二段式左轉、行人未依規定穿越道路等，雖多次宣導，仍發生多次事故。