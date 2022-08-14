基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

基隆市水情吃緊，中正、信義區多處高地社區，多日來減壓或停水，民眾怨聲載道，但缺水情況持續惡化，水利署今天到水公司第一區管理處緊急研商後，基隆水情將在明天由正常的藍燈轉為稍緊之綠燈，加強水源調度及研擬措施。另依氣象局資料未來半月基隆降雨機率不大，已面臨缺水危機。

中正、信義很多高地大型社區多日不是水壓不足，就是沒水，有的社區停水4、5天，民眾怨聲載道，各議員都忙著調水車，消防車也協助將自來水送到大型配水池。

基隆地區水源受持續高溫不雨影響，水位大降，依據氣象局資料，未來2周基隆地區降雨機率不大，預估要至8月底至9月上旬才有降雨機率，水公司將持續尋找水源及供水調配。

今上午與水利署研商後，基隆水情將於15日由正常之藍燈轉為稍緊的綠燈，以維持該地區供水穩定，呼籲民眾共體時艱，節約用水愛惜珍貴的水資源。

基隆地區此時為枯水期， 7月降雨量累計31毫米，為10年同期歷史平均值25%，8月截至目前累積降雨量僅42.5毫米，為10年同期平均雨量243毫米之17.2%，而主要水源的基隆河水量，由平時每日約17.5萬噸水量銳減至8.7萬噸，需由新山水庫每日增加水量供援。

依水利署水情資料，新山水庫統計到今天上午8時，有效蓄水量已降至532萬噸，蓄水率53%，水位高度76米，水情條件不佳。

新山水庫、基隆河及雙溪等水源持續銳減，尤其貢寮淨水場支援基隆中正、信義等高地水量由每日2萬噸，驟降至每日1.3萬噸，短缺水量造成該區近日有停水或水壓不足之情形，水公司對造成民眾用水不便甚感抱歉。

水公司緊急調水，啟動相關措施因應，包括增購北水處支援汐止地區水量由每日1.2萬噸，提升至8.5萬噸，減少新山水庫使用量，延長水庫供水時間，並由暖暖淨水場、貢寮淨水場及新山淨水場調配支援基隆地區用水。

另外，調派水車16輛以上協助高地送水，大型社區加水以直接加至受水池，目前已設置21處加水站，以降低民眾生活衝擊。

水利署指出，水情燈號意義及對應措施如下：

一，綠燈（水情提醒）：加強水源調度及研擬措施。

二，黃燈（減壓供水）：減壓供水離峰及特定時段降低管壓供水；停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

三，橙燈（減量供水）：停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水；減量供水。