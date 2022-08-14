快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮東大門滑梯出口高度落差大 縣府：符合法規

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
東大門共融公園滑梯出口底部與地面高低落差多達15公分，引發家長疑慮，縣府表示該高度是讓先溜下來的人，可雙腳著地起身加速離開。記者王思慧／攝影
東大門共融公園滑梯出口底部與地面高低落差多達15公分，引發家長疑慮，縣府表示該高度是讓先溜下來的人，可雙腳著地起身加速離開。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府在東大門夜市建造共融公園，再增加遛小孩的地方。近日卻有家長認為，滑梯出口底部與地面高低落差多達15公分，擔心孩子受傷有安全疑慮，盼能改善。縣府說，滑梯底部的高度是讓先溜下來的人，可雙腳著地起身離開，避免被後方的人撞上，設計都符合遊戲場檢驗規定。

東大門夜市在3年前發生火災，部分區域需要重建，縣府利用4500萬元經費興建共融公園，設置攀爬架、攀爬塊、爬網、搖搖椅、大型滑梯、門型攀爬架、攀爬繩結及翹翹板等8大設施，除了提供孩子遊玩，也顧及中老年人需求，在斜坡步道旁，增設造型遮陽棚及保留大片綠地。

公園自7月啟用後，有民眾指出，在孩子遊玩時，發現滑梯出口與地面有高低落差，且坡度太陡，小孩溜下的速度很快，2人在出口端容易撞到頭與腳，非常危險。

縣府建設處說，滑梯出口與地面的落差，主要目的是讓溜下來的人可腿部彎曲、雙腳著地起身，加速離開滑梯出口，不致被後方的人追撞。

建設處說，遊戲場檢驗法規規定「滑梯高度若是在122公分以下，滑出段終點高度距離防護鋪面需小於28公分；滑梯高度若是大於122公分，滑出段終點高度距離防護鋪面需介於18至38公分間」，該滑梯符合規定。

建設處表示，東大門共融公園的遊具與場域設計均依國家規範施作，並在上月6日通過CNS國家標準的安全認證，且每項設施均設有使用解說告示牌，提醒家長注意孩童安全使用各項遊戲設施，才能愉快玩樂。

有民眾質疑東大門共融公園的滑梯出口底部與地面高低落差大，縣府回應設計皆符合法規。記者王思慧／攝影
有民眾質疑東大門共融公園的滑梯出口底部與地面高低落差大，縣府回應設計皆符合法規。記者王思慧／攝影

夜市 老年人

延伸閱讀

花蓮富源38.8度高溫 專家曝一路熱到下周

海龜遭漁網纏住 花蓮賞鯨船協助脫困重返大海

全台缺蛋花蓮產能不足 養雞協會推廣盼輔導提升技術

台鐵EMU3000型城際列車到港 Kolas建議命名「邦查號」

相關新聞

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

基隆市水情吃緊，中正、信義區多處高地社區，多日來減壓或停水，民眾怨聲載道，但缺水情況持續惡化，水利署今天到水公司第一區管...

7個月內發生185件車禍 鳳林警啟動易肇事路段執法

花蓮縣警察局鳳林警分局轄區鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，其中長48公里的台9線，在7個月內已發生185...

一週只營業3天 在自種植物園吃超新鮮蔬食還可賞無敵山海景

隨著車行駛入卑南鄉山中小徑後開始爬升，偶爾被蔓草遮蔽視線，甚至遇到困難會車情況。直到遇見大巴六九指示牌後才真的確信，彷彿山林間真有座口耳相傳美味餐廳。

花蓮東大門滑梯出口高度落差大 縣府：符合法規

花蓮縣政府在東大門夜市建造共融公園，再增加遛小孩的地方。近日卻有家長認為，滑梯出口底部與地面高低落差多達15公分，擔心孩...

四接填海造陸民間發動公投反對 補正5千字不容基隆「沒收」

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸，基隆民間單位組成「守護外木山行動小組...

蘇澳鎮民追軍艦 意外拍到與那國島

中共解放軍8月初大動作在台灣、日本與那國島的周邊海域軍演，引起國際高度關注。宜蘭縣蘇澳鎮一名長期關注軍事動向的李姓民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。