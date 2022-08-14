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花蓮東大門滑梯出口高度落差大 縣府：符合法規
花蓮縣政府在東大門夜市建造共融公園，再增加遛小孩的地方。近日卻有家長認為，滑梯出口底部與地面高低落差多達15公分，擔心孩子受傷有安全疑慮，盼能改善。縣府說，滑梯底部的高度是讓先溜下來的人，可雙腳著地起身離開，避免被後方的人撞上，設計都符合遊戲場檢驗規定。
東大門夜市在3年前發生火災，部分區域需要重建，縣府利用4500萬元經費興建共融公園，設置攀爬架、攀爬塊、爬網、搖搖椅、大型滑梯、門型攀爬架、攀爬繩結及翹翹板等8大設施，除了提供孩子遊玩，也顧及中老年人需求，在斜坡步道旁，增設造型遮陽棚及保留大片綠地。
公園自7月啟用後，有民眾指出，在孩子遊玩時，發現滑梯出口與地面有高低落差，且坡度太陡，小孩溜下的速度很快，2人在出口端容易撞到頭與腳，非常危險。
縣府建設處說，滑梯出口與地面的落差，主要目的是讓溜下來的人可腿部彎曲、雙腳著地起身，加速離開滑梯出口，不致被後方的人追撞。
建設處說，遊戲場檢驗法規規定「滑梯高度若是在122公分以下，滑出段終點高度距離防護鋪面需小於28公分；滑梯高度若是大於122公分，滑出段終點高度距離防護鋪面需介於18至38公分間」，該滑梯符合規定。
建設處表示，東大門共融公園的遊具與場域設計均依國家規範施作，並在上月6日通過CNS國家標準的安全認證，且每項設施均設有使用解說告示牌，提醒家長注意孩童安全使用各項遊戲設施，才能愉快玩樂。
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