四接填海造陸民間發動公投反對 補正5千字不容基隆「沒收」

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸，基隆民間單位組成「守護外木山行動小組」，發動公投程序，6月17日送件後，市府要求補正資料，行動小組7月21日以5千字回覆說明，憂心會被「沒收」，認為市府應在8月19日前審查完畢。市府表示依規定辦理，要求補正資料。

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸，目前新的東移方案到基隆港池內，位在船舶進入的港嘴處，填海造陸從18.6公頃降為14.5公頃。基隆有1萬多人連署反對「填海造陸」，守護外木山行動小組6月1日發起公民投票案，第一階段募集到2475人提案書6月17日已送件市府，訴求拒絕填海，保護海洋。

守護外木山行動小組今天指出，領銜提案人王醒之7月15日收到市府來函要求補正資料，要求說明此提案的「法律依據」、「替代方案具體內容」等。守護外木山行動小組隨即於7月21日以5千字說明、10份附件函覆基隆市政府。

補正回給市府說明重點主要有四大項：一、基隆護海公投提案屬地方自治事項；二、基隆護海公投係重大政策之複決，非屬諮詢性公投；三、基隆護海公投提案符合公投法「一案一事項」之規定；四、基隆市政府應向市民交代為何「原則同意」台電於「基隆市水產動植物保育區」「填海造地」，而非詢問提案人市府同意的法律依據及其理由？基隆市政府應交代為何「原則同意」台電開發事項而非詢問提案人

行動小組認為，依基隆市公民投票自治條例規定，基隆市政府應於補正資料後30日內，即8月19日審查完畢。這個基隆市第一個、全國第七個地方性公投，後續發展引發關注。特別的是7月7日環評會第四次專案小組會議討論後，基隆航港界的反對聲浪逐漸檯面化。行動小組明天將開記者會正式公布說明補正資料內容。

參與行動小組有台灣蠻野心足生態協會、左下角工作室、看守台灣協會、時代力量基隆黨部、社團法人野薑花公民協會、永續海洋外木山工作室、荒野保護協會台北分會、基隆市野鳥學會、基隆永續發展實踐青年行動聯盟、綠黨北北基黨部、基隆市議員王醒之、張淵翔、陳薇仲辦公室。聲援團體有台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣永續聯盟。