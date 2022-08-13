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台東最猛的公益！連民眾心臟都快跳出來了！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣一家日商車系品牌，結合民間社團企業多年舉辦「公益飄移表演賽」活動，今年首度移師台東，讓台東鄉親體驗最刺激的G力快感。民眾說「心臟快跳出來了」。記者尤聰光／攝影
台灣一家日商車系品牌，結合民間社團企業多年舉辦「公益飄移表演賽」活動，今年首度移師台東，讓台東鄉親體驗最刺激的G力快感。民眾說「心臟快跳出來了」。記者尤聰光／攝影

「誰說飄移不能做公益？」台灣一家日商車系品牌，結合民間社團企業多年舉辦「公益飄移表演賽」活動，今年首度移師台東，讓台東鄉親體驗最刺激的G力快感。民眾說「心臟快跳出來了」。

該車商代表說，除了車手表演，民眾只要花200元，並在安全措施做好的情況下，就能上車體驗飄移（甩尾）的刺激和快感，而花費所得將捐助國內社福團體機構，響應社會公益，盡一份心意。

一連兩天的「公益飄移表演賽」今天在台東市海濱公園登場，現場吸引近千民眾觀看，數十輛改裝車輛在畫設的場地內進行表演。從1輛獨演、2輛合演，到3輛追逐演出，讓現場觀眾血脈噴張。

「刺激到心臟快跳出來了。」張姓民眾興奮說，這是他第一次看到這麼專業的甩尾表演，過程中幾度以為車輛快失控撞上護欄，但都只差那一點點，真的很嚇人，可見車手駕駛技術一流到沒話說。

另親自體驗的林先生說，「感覺好像坐在戰鬥機，甩尾瞬間G力爆表。」短短不到1分鐘的時間，全身從頭緊繃到底，上了車說不會怕，那是騙人的，但實在是很棒的體驗，真的可以來嘗試挑戰。

不少民眾花200元，並在安全措施做好的情況下，上車體驗飄移（甩尾）的刺激和快感。記者尤聰光／攝影
不少民眾花200元，並在安全措施做好的情況下，上車體驗飄移（甩尾）的刺激和快感。記者尤聰光／攝影

台東 車手 品牌

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