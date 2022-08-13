聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東最猛的公益！連民眾心臟都快跳出來了！
「誰說飄移不能做公益？」台灣一家日商車系品牌，結合民間社團企業多年舉辦「公益飄移表演賽」活動，今年首度移師台東，讓台東鄉親體驗最刺激的G力快感。民眾說「心臟快跳出來了」。
該車商代表說，除了車手表演，民眾只要花200元，並在安全措施做好的情況下，就能上車體驗飄移（甩尾）的刺激和快感，而花費所得將捐助國內社福團體機構，響應社會公益，盡一份心意。
一連兩天的「公益飄移表演賽」今天在台東市海濱公園登場，現場吸引近千民眾觀看，數十輛改裝車輛在畫設的場地內進行表演。從1輛獨演、2輛合演，到3輛追逐演出，讓現場觀眾血脈噴張。
「刺激到心臟快跳出來了。」張姓民眾興奮說，這是他第一次看到這麼專業的甩尾表演，過程中幾度以為車輛快失控撞上護欄，但都只差那一點點，真的很嚇人，可見車手駕駛技術一流到沒話說。
另親自體驗的林先生說，「感覺好像坐在戰鬥機，甩尾瞬間G力爆表。」短短不到1分鐘的時間，全身從頭緊繃到底，上了車說不會怕，那是騙人的，但實在是很棒的體驗，真的可以來嘗試挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言