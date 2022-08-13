信徒還願上千份油飯分福 宜蘭傳藝文昌祠擲筊免費呷

大學分發昨放榜，考生們如願錄取志願，有些人會到廟宇還願。宜蘭傳藝園區的文昌祠供奉主神文昌帝君、五聖文昌，常有民眾前來參拜；今年暑假2名信徒分別從台北、高雄來還願，訂製2分金牌、準備上千碗油飯與680份雞蛋糕，答謝文昌帝君也分福其他人。

全聯善美的文化藝術基金會表示，台北一名婦人2020年帶兒子到文昌祠，祈求愛子能順利申請到美國的醫學院，當時擲筊、求籤所賜籤詩的指示是需待疫情趨緩才有好消息；後來放榜時，果真順利如願，他人已在美國的醫學院求學。

為感謝文昌帝君的保佑，該名婦人打造2分金牌謝神，7月23日代替在美求學的兒子前來，也勉勵兒子未來成為優秀醫生。基金會表示，特地來還願的婦人相當低調，當天未留下聯絡方式。

另一位是高雄鄭先生，2018年農曆春節到宜蘭傳藝園區參與「擲筊乞黃金龜」，那時擲筊前還在文昌帝君前跪拜、祈願半小時，最後以連續擲出13個聖筊，將價值60萬元、10兩的金龜請回家。

基金會說，鄭先生珍藏恭奉文昌帝君賜予的金龜，謹遵祈願初衷，勤勉經營事業之下，生意興隆、生活順遂。

鄭先生8月4日遠從高雄北上宜蘭還願，現場訂購1200碗油飯、680份雞蛋糕，不只是答謝文昌帝君，也希望與到訪園區的民眾分享神明所賜福氣。

民眾凡向文昌帝君擲到一個聖筊，即可憑券在園區「呷七碗」兌換1碗油飯，第一梯次600碗已兌換完，昨起一連3天早上10點到下午2點在文昌祠開放擲筊，每天限量200碗，歡迎民眾一同來擲福氣。雞蛋糕則是買一送一，680份送完為止。