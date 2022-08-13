辦活動釘大沙灣石圍遺構毀損 基市府痛心：罰30到200萬

基隆市沙灣歷史文化園區內的「大沙灣石圍遺構」是清法戰爭中的重要歷史遺跡。本月7日遭人用釘子釘上活動指標，造成不可逆之損毀，文化局表示遺憾及痛心，指民眾無視大沙灣石圍遺構現地「歷史建築」告示牌警示，將依據文化資產保存法開罰，處30萬元以上200萬元以下罰鍰。

文化局長陳靜萍表示，石圍遺構在本月7日發現遭人用鐵釘釘上活動看板，活動雖在事前申請核准，但現場仍輕忽古蹟脆弱性、無視大沙灣石圍遺構現地歷史建築告示牌及禁止跨越警示。強行跨越警示線用鐵釘毀損，已違反文化資產保存法「毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施」，令人遺憾，將依法究責。

陳靜萍說，2007年9月13日，大沙灣石圍遺構公告為歷史建築，2019年至2020年透過大沙灣石圍考古調查，確認為見證清法戰爭之重要歷史遺跡，更重要的是僅存的三合土砲台遺構、考古發掘出的砂岩石塊殘跡以及成排木樁等複合式砲台結構，考古調查判斷為臺灣考古首見。

文化資產科長郭麗雅提到，有關大沙灣石圍遺構遭受毀損，會再次現場勘查並開會確認狀況，未來於文化資產場域活動申請也將嚴加審核，避免憾事再次發生，同時也將追究相關責任。據文化資產保存法，違反第106條第一項第七款規定：「毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施。」處30萬元以上200萬元以下罰鍰。