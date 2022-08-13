基隆暖暖東勢街7千萬改善工程9月完工 林右昌夜間視察
基隆市暖暖區東勢街改善工程，工程金額7219萬元，工期360工作天，施工範圍為東勢街，施工長度總計約2.5公里，預計今年9月29日完工。由於採夜間施工，市長林右昌昨晚前往視察表示，市府在109年開始，以示範道路的標準進行，暖暖民眾的忍耐與等待是有代價，把路段下面五大管線重新整理，大幅改善路基，道路品質會大幅提升、平順。
林右昌昨晚間視察暖暖區東勢街刨鋪工程，施工規畫正榮2號橋口至東勢街26巷口、東勢街26巷口至水源橋頭，工程近日進行最後刨鋪，未來將提供民眾，舒適且回家安全的東勢街。
林右昌指出，東勢街的改善，從基福公車通車後，是地方關心注目的焦點，市府在109年開始，以示範道路的標準，進行東勢街改善工程，暖暖民眾的忍耐與等待是有代價，藉此把路段下面五大管線重新整理，大幅改善路基，東勢街道路品質會大幅提升、平順。
施工已近尾聲，分二階段進行最後刨鋪，第一階段由正榮2號橋口至東勢街26巷口，長度約280公尺；第二階段由東勢街26巷口至水源橋頭，長度約673公尺，預計4個工作天完成。因東勢街車流量極大，選擇晚上8點到隔天清晨7點施工。
工務處表示，暖暖區東勢街改善工程，工程金額7,219萬元，工期360工作天，施工範圍為東勢街(台2丙線0k+000~2K+500段)，施工長度總計約2.5公里。預計今年9月29日完工。
工程主要內容，道路AC銑刨加鋪10公分，完成後路面品質，國際糙度指標IRI由4.5降低為2.86；及進行人行道空間串聯，水源橋及東勢街47號附近，2處排水設施改善，同時梳理雜亂天際線，協調台電桿線下地，費用約2100餘萬元，市府負擔一半費用。
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