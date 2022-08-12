基隆主普壇葷素及西洋三連桌 還因這原因準備奶粉玩具

基隆今晚間另一場中元祭重頭戲中元普度在主普壇熱鬧登場，今年主普的宗親會除了往年都會準備的葷食桌、素食桌及西洋桌「三連桌」，還因為要對早夭的老大公的關懷，特別貼心準備奶粉等嬰幼兒食品，並且擺滿了小朋友喜愛的玩具。

走到主普壇廣場，便可以看到各種豐盛的祭品擺滿長桌，光是逐桌瀏覽就讓人眼花撩亂。市長林右昌說，晚上的祭祀儀式展現完整科儀，也是整個中元祭的精華，主普壇張燈結彩，相信好兄弟、老大公都會感受到大家的誠心誠意。

林右昌提到，今年主普的宗親會除了往年都會準備的葷食桌、素食桌及西洋桌「三連桌」，還針對早夭的老大公準備了奶粉等嬰幼兒食品，並且擺滿了小朋友喜愛的玩具，展現的體貼與關懷。

文化局長陳靜萍指出，有別於往年傳統祭拜活動，今年特別設置看熱鬧也看門道的解說牌，包括普度供品、醮壇神像與祭祀器物，希望透過每年輪值主普宗親會籌辦而略有變化的普度內容，能讓大家參與基隆獨特的民俗活動。

陳靜萍說，今晚邀請赴宴的是水陸無主孤魂，供品採取連桌形式佈置，包含專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌以及西洋桌，稱為「三連桌」，其中又以西洋連桌最具基隆在地特色；自大航海時代開始，基隆便迎接包括西班牙、荷蘭、法國、日本等多元文化，無論是戰爭或是留下生活，均有往生者，故西洋連桌以西式、日式食材為主，讓異國亡靈也能同享普施。

陳靜萍說，另外中元普度期間特有的一組供品，摩訶(Maha)，原為梵文，偉大之意，民間擬音訛為毛荷，其外型像荷花，而荷花也是佛教神聖的花朵，有普度眾生之意。必桃，「必」即閩南語裂開之意，外型與桃子相似，也有祝壽之意，蒸好後會裂開，象徵期望好兄弟能早日脫離地獄，投胎轉世。