聽新聞
test
0:00 / 0:00
業者開挖擾動南澳南溪河床經營漂漂河 挨罰3萬500元
宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河、沙灘車活動，遭民眾檢舉違法開挖河床，縣政府前往勘查比對，業者確有在河川區域內以怪手擾動河床石礫，決定依違反水利法開罰3萬500元；業者解釋，只是把漂漂河的滑流河道石頭移開，並無開挖破壞河防安全等行為。
南澳南溪傳出業者開挖河床經營漂漂河等遊憩活動，同時被發現有挖土機在河床私設停車場，地方居民擔心影響河防安全，出現反彈聲浪，開挖河川土石不只生態受影響，要是颱風、豪雨一來釀溪水暴漲，恐威脅沿岸及下游居民安全。
縣府水利資源處派員實地勘查，發現業者確實未經許可曾經在河川區域內整理河道，改變原來的排水路與地形地貌，影響區域約60平方公尺，依違反水利法未經許可「挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為」開罰3萬500元。
據了解，業者雖然挨罰，但只要不繼續擾動目前的河床，還是可以繼續經營漂漂河，下次若要整理河道之前，必須提早向縣政府申請核准，才能在評估安全無虞的情況下進行開挖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言