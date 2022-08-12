業者開挖擾動南澳南溪河床經營漂漂河 挨罰3萬500元

宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河、沙灘車活動，遭民眾檢舉違法開挖河床，縣政府前往勘查比對，業者確有在河川區域內以怪手擾動河床石礫，決定依違反水利法開罰3萬500元；業者解釋，只是把漂漂河的滑流河道石頭移開，並無開挖破壞河防安全等行為。

南澳南溪傳出業者開挖河床經營漂漂河等遊憩活動，同時被發現有挖土機在河床私設停車場，地方居民擔心影響河防安全，出現反彈聲浪，開挖河川土石不只生態受影響，要是颱風、豪雨一來釀溪水暴漲，恐威脅沿岸及下游居民安全。

縣府水利資源處派員實地勘查，發現業者確實未經許可曾經在河川區域內整理河道，改變原來的排水路與地形地貌，影響區域約60平方公尺，依違反水利法未經許可「挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為」開罰3萬500元。