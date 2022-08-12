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業者開挖擾動南澳南溪河床經營漂漂河 挨罰3萬500元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河遊憩活動，很受歡迎，但被民眾檢舉開挖河道違反水利法，遭縣政府開罰。圖／翻攝業者臉書
宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河遊憩活動，很受歡迎，但被民眾檢舉開挖河道違反水利法，遭縣政府開罰。圖／翻攝業者臉書

宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河、沙灘車活動，遭民眾檢舉違法開挖河床，縣政府前往勘查比對，業者確有在河川區域內以怪手擾動河床石礫，決定依違反水利法開罰3萬500元；業者解釋，只是把漂漂河的滑流河道石頭移開，並無開挖破壞河防安全等行為。

南澳南溪傳出業者開挖河床經營漂漂河等遊憩活動，同時被發現有挖土機在河床私設停車場，地方居民擔心影響河防安全，出現反彈聲浪，開挖河川土石不只生態受影響，要是颱風、豪雨一來釀溪水暴漲，恐威脅沿岸及下游居民安全。

縣府水利資源處派員實地勘查，發現業者確實未經許可曾經在河川區域內整理河道，改變原來的排水路與地形地貌，影響區域約60平方公尺，依違反水利法未經許可「挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為」開罰3萬500元。

據了解，業者雖然挨罰，但只要不繼續擾動目前的河床，還是可以繼續經營漂漂河，下次若要整理河道之前，必須提早向縣政府申請核准，才能在評估安全無虞的情況下進行開挖。

宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河遊憩活動，被民眾檢舉私自開挖河道違反水利法，遭縣政府開罰。圖／縣府水資處提供
宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河遊憩活動，被民眾檢舉私自開挖河道違反水利法，遭縣政府開罰。圖／縣府水資處提供
宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河遊憩活動，很受歡迎，但被民眾檢舉開挖河道違反水利法，遭縣政府開罰。圖／讀者提供
宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河遊憩活動，很受歡迎，但被民眾檢舉開挖河道違反水利法，遭縣政府開罰。圖／讀者提供

南澳 停車場 豪雨

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