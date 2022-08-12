快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

宜縣府：南澳漂漂河業者破壞河川 開罰3萬500元

中央社／ 宜蘭縣12日電

宜蘭縣政府今天表示，南澳鄉盛行漂漂河活動，但有陳姓業者擅自破壞河川地形，已依違反水利法開罰新台幣3萬500元罰鍰，這也是野溪玩漂漂河活動破壞地形被開罰首例。

宜蘭縣南澳鄉南溪水質清澈，近年出現漂漂河及沙灘車活動。有村民在7月指控業者為方便遊客玩，涉嫌以挖土機開挖河床、破壞河川及水土保持，若有颱風豪雨、溪水暴漲，將威脅附近住戶安全。

對此，宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒今天表示，接獲陳情後展開調查，經承辦人實地勘查，並以衛星定位儀器丈測發現，漂漂河的陳姓業者未經許可，擅自於河川區域內以機械整理河道，堆疊土堤改變原排水路，影響區域約60平方公尺（約長30公尺、寬2公尺），事實明確。

他指出，陳姓業者違反水利法，未經許可「挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為」，可處2萬5000元到50萬元罰鍰。

李岳儒進一步說，依經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點規定，「挖掘、埋填或變更原有形態在50平方公尺以下者，罰2萬5000元，每增加10平方公尺（不足10平方公尺，以10平方公尺計之）加罰5500元。」

李岳儒表示，此案違規面積約60平方公尺，宜蘭縣府已於8月10日開罰3萬500元。

宜蘭 南澳

延伸閱讀

製毒工廠藏身南澳深山 刑事局攻堅起獲22噸製毒原料

又一隻蹺班 高雄聊療漂漂河「PP Mini小企鵝」消轟扁

南澳神秘沙灘今天起「軟封閉」 嚴禁沙灘車進入營業開趴

高雄聊療漂漂河「貓爪抓」突洩氣 網友憾：沒拍到生前模樣

相關新聞

基隆缺水減壓供應 設16取水站

基隆河及其支流集水區近2個月未有效降雨，水源驟減，基隆新山水庫蓄水量昨天只剩約一半558萬噸，水情吃緊。水公司夜間減壓供...

策展人涉抄襲 原民特展喊卡

台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）聯合藝術特展「移動‧記憶」原訂8月1日展出至月底，策展人彼勇・依斯瑪哈單的策展...

鳳林環科旁農地倒廚餘 監委調查

花蓮縣鳳林環保科技園區廚餘代操處理廠商，被檢舉以合法掩護非法方式在農地挖坑傾倒大量廚餘，檢調正在偵辦，李姓業者已被羈押禁...

基隆暖暖東勢街7千萬改善工程9月完工 林右昌夜間視察

基隆市暖暖區東勢街改善工程，工程金額7219萬元，工期360工作天，施工範圍為東勢街，施工長度總計約2.5公里，預計今年...

基隆主普壇葷素及西洋三連桌 還因這原因準備奶粉玩具

基隆今晚間另一場中元祭重頭戲中元普度在主普壇熱鬧登場，今年主普的宗親會除了往年都會準備的葷食桌、素食桌及西洋桌「三連桌」...

業者開挖擾動南澳南溪河床經營漂漂河 挨罰3萬500元

宜蘭南澳南溪有業者經營漂漂河、沙灘車活動，遭民眾檢舉違法開挖河床，縣政府前往勘查比對，業者確有在河川區域內以怪手擾動河床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。