宜縣府：南澳漂漂河業者破壞河川 開罰3萬500元

宜蘭縣政府今天表示，南澳鄉盛行漂漂河活動，但有陳姓業者擅自破壞河川地形，已依違反水利法開罰新台幣3萬500元罰鍰，這也是野溪玩漂漂河活動破壞地形被開罰首例。

宜蘭縣南澳鄉南溪水質清澈，近年出現漂漂河及沙灘車活動。有村民在7月指控業者為方便遊客玩，涉嫌以挖土機開挖河床、破壞河川及水土保持，若有颱風豪雨、溪水暴漲，將威脅附近住戶安全。

對此，宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒今天表示，接獲陳情後展開調查，經承辦人實地勘查，並以衛星定位儀器丈測發現，漂漂河的陳姓業者未經許可，擅自於河川區域內以機械整理河道，堆疊土堤改變原排水路，影響區域約60平方公尺（約長30公尺、寬2公尺），事實明確。

他指出，陳姓業者違反水利法，未經許可「挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為」，可處2萬5000元到50萬元罰鍰。

李岳儒進一步說，依經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點規定，「挖掘、埋填或變更原有形態在50平方公尺以下者，罰2萬5000元，每增加10平方公尺（不足10平方公尺，以10平方公尺計之）加罰5500元。」

李岳儒表示，此案違規面積約60平方公尺，宜蘭縣府已於8月10日開罰3萬500元。