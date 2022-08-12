不必去台中 宜蘭餅藏愛文化館就可以看到名畫反毒特展

國立自然科學博物館「不一樣的對畫─名畫反毒」特展到宜蘭了，預計在蘇澳鎮的宜蘭餅觀光工廠藏愛文化館展出1個月，展出名畫有蒙娜麗莎遇到海洛因、戴珍珠耳環的少女遇見迷幻藥、逃避批評男孩遇見搖頭丸、魯特琴男孩遇見冰毒等多幅混疊圖畫作，讓參觀者有遠看是原畫人物容貌、近觀是毒毀面貌的觀畫新體驗。

縣長林姿妙今天出席由科博館、宜蘭餅、慈濟無毒有我宣導團主辦的名畫反毒特展開幕記者會，她說，宜蘭是許多民眾出遊首選，觀光工廠更是親子老少出遊的重點選項；隨著宣蘭國際童玩節接近尾聲，除了鼓勵民眾把握童玩節最後的入園機會外，也邀請大家到宜蘭餅特展觀畫，認識毒品、品嘗宜蘭名產，進而向毒品說不。

負責籌劃的自然科學博物館副研究員楊中信博士表示，本次特展將名畫跨界藝術結合毒品防制，以吸毒會改變畫中人物外觀與型態為改作方向，通過畫作比對，讓民眾看到吸毒的可怕後果與了解各種毒品的危害和陷阱。

民眾在現場觀賞蒙娜麗莎遇到海洛因混疊圖畫作，遠看蒙娜麗莎的神秘微笑內斂而平和，但近看竟發現她左手握著海洛因針筒，臉色憔悴，佩服楊博士的發想創意。