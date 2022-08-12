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全台缺蛋花蓮產能不足 養雞協會推廣盼輔導提升技術

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
近日天氣炎熱，影響雞隻產蛋率。記者王燕華／攝影
近日天氣炎熱，影響雞隻產蛋率。記者王燕華／攝影

全台陷蛋荒，花蓮雞蛋農多為放山飼養的小農，養雞成本高，產能有限，反映在價格上銷量難免受到影響。花東養雞協會下月將舉辦千人試吃會，推廣在地優質健康雞肉、雞蛋，理事長張進義盼縣府輔導雞農生產技術、加大產能也提高競爭力。

在地飼養放山雞20多年的張進義，在壽豐鄉飼養3000隻蛋雞、2000隻肉雞。他說，花東養雞協會目前有34位蛋農會員，不只花蓮13個鄉鎮市，台東池上、關山也加入。

近來全台蛋荒，蛋價攀高，花蓮也有同樣情況。張進義分析，天熱產蛋率減少、國旅消費造成的餐飲需求都有影響。

張進義說，中南部屬於籠飼的密集養法，花東多半是放牧式，雖然東部雞蛋、雞肉品質好，但飼料價格攀高，加上運輸等費用，養雞成本高，產能受限，讓蛋農無法以量制價，也是花東雞農普遍面臨的困境。

他表示，為推廣在地高品質雞肉、雞蛋，下月3日農民節將在壽豐鄉農民學苑舉辦健康雞與蛋品嘗推廣活動，邀請千人試吃。也希望縣府協助雞農提升飼養技術解決蛋荒，若產量大增，也可推廣到學生午餐，讓花蓮學生吃到在地優質雞蛋。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說，對於飼料成本增加，農委會已開始推硬質玉米契作，農會也很樂意協助建立花蓮在地品牌；花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，將從技術轉移、改善養雞戶環境方面協助雞農，希望在協會推廣下，更多小農加入提升量能，滿足雞蛋需求。

花蓮縣花東養雞協會今天宣布，將於下月3日在壽豐鄉農民學苑辦千人試吃活動，推廣優質雞肉、雞蛋。記者王燕華／攝影
花蓮縣花東養雞協會今天宣布，將於下月3日在壽豐鄉農民學苑辦千人試吃活動，推廣優質雞肉、雞蛋。記者王燕華／攝影
花蓮雞農多採放牧式飼養，雞肉、雞蛋品質高，但產能有限。記者王燕華／攝影
花蓮雞農多採放牧式飼養，雞肉、雞蛋品質高，但產能有限。記者王燕華／攝影
花蓮縣花東養雞協會理事長張進義（中）在地飼養放山雞超過20年，呼籲縣府協助小農提升技術，強化行銷。記者王燕華／攝影
花蓮縣花東養雞協會理事長張進義（中）在地飼養放山雞超過20年，呼籲縣府協助小農提升技術，強化行銷。記者王燕華／攝影

雞蛋 花蓮 農會

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