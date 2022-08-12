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包庇機構性侵遭監院糾正 台東縣府：深表遺憾

中央社／ 台東縣12日電

台東某兒少機構發生收容少年遭性侵、不當管教，監察委員對台東縣政府提出糾正。台東縣政府表示，案件依相關程序進行查裁處，對於監察院糾正深表遺憾。

監察委員葉大華、紀惠容、林國明調查台東某兒少安置機構人員涉性侵害及不當管教，且遭司法人員洩密、社政主管機關輕縱及包庇一案；監院日前已通過監委提案，彈劾台東地院前主任調查保護官洪幸、士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉。

另外，監委認為台東縣政府社會處輕縱及包庇安置機構人員的不當對待，違失行為情節重大，10日也提案糾正台東縣政府，獲監院聯席委員會通過。葉大華、紀惠容等人今天舉行記者會，說明調查過程。

台東縣政府發布新聞稿回應表示，案件已依相關程序進行調查裁處，本毋枉毋縱確保兒少照顧品質目標努力，並對於監察院糾正深表遺憾。

台東縣政府指出，社會處已針對6名人員進行完整調查，並已召開審認會議決議其中2名事證明確進行罰緩新台幣6萬元、公布姓名及不得擔任負責人或工作人員1至3年，其餘人員查無具體事證；另審認工作人員照顧的行為是與機構管理問題有關，對機構提出適法處分，處以12萬元罰鍰，並命6個月限期改善，未如監院所指的情事。

台東縣政府表示，有鑑於現今社會環境快速變遷，兒少福利議題相形日趨重要，又機構內安置兒少發生原因各異，需要更多的專業照顧，台東縣政府與兒少安置機構之間本於合作夥伴關係，期勉各家兒少安置機構，持續協助輔導，一齊朝向「共好」前進，並對於這次監察院的糾正深表遺憾。

台東 監察院

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