花蓮鳳林環科旁農地疑偷倒大量廚餘 監委調查廠商喊冤

花蓮縣鳳林環保科技園區廚餘代操處理廠商，被檢舉以合法掩護非法方式在農地挖坑傾倒大量廚餘，檢調正在偵辦，李姓業者已被羈押禁見。監委陳景峻、浦忠成今天現勘，業者喊冤表示絕無不法，希望監委釐清還清白。

陳景峻、浦忠成及監察院調查專員傅學斌等人，下午到環科園區聽取環保局簡報後現勘。因坑洞已遭覆土，環保局請來怪手當場開挖，空氣中瀰漫濃濃臭味，但沒有特殊發現。

陳景峻說，報載環科園區旁農地被非法傾倒上千噸廚餘，依環保局所說都有據實記錄進來多少廚餘、產出多少土壤改良劑，數量相符，若果真如此，「那地底下跑出來是什麼東西？」過程有無造假甚至放水？需要釐清。

浦忠成和傅學斌表示，詹姓農民多次向代操廠商領用產出的液態、固態肥，總量達數百公噸，且由廠商協助運送到農地，為何未發現詹姓農民未依規定處理？防弊及查核機制是否落實？

率先揭發此事的縣議員莊枝財也到場說明，上月中旬他前往勘查，發現農地被挖４個大坑，囤放大量廚餘，還有疑似家戶垃圾的塑膠袋漂浮，散發腐臭味。

環保局副局長饒慶龍表示，6月28日稽查發現詹姓農民未依規定使用土壤改良劑，立即勸導改善，土壤也採樣送驗，代操廠進出料、農民領用數量等都有登記，絕對沒有偷埋千噸廚餘一事。後續因為議會現勘，環保局主動將全案移送調查。

環保局指出，已擬定要求委辦監督廠商提高不定時巡查頻率，針對領有機堆肥量較大的民眾，排定每月固定巡查，確保農民正確使用等精進作為。

代操廠商循創計畫督導陳淑君也喊冤，表示公司從農業起家，不會破壞大地，絕對沒有偷倒廚餘、官商勾結、圖利廠商情事。她強調對所有進料廚餘都是處理過才供農民領用，說偷埋幾千噸對公司實在太冤枉，感謝監委來調查，希望還廠商和環保局清白。

陳景峻說，後續會把相關資料、查核日報表、查核進度，進出數量等重新檢視，並彙整民眾陳情、媒體報導，將毋枉毋縱，釐清是否有行政疏失等問題，再公布調查報告。