基隆缺水減壓供應設11處取水站 再20天不雨恐分區供水

基隆河及其支流由於集水區近2個月未有效降雨，水源驟減，基隆新山水庫蓄水量只剩558萬噸，蓄水率55.71%，水情吃緊。水公司加強供水調度及因應作為，除夜間減壓供水，汐止改由自來水台北市事業處供水，如持續高溫不雨，20天後不排除實施分區供水。 基隆市正及信義區多個高地社區沒水，今天設11處取水站，供應民眾取水。

水公司第一區管理處表示，時序進入夏季枯水期，基隆及新北地區久旱未雨，河川流量日漸枯減，本月6日前供水都還正常，但7日起基隆河與支流的水量下降乾涸，研判是因天氣持續高溫又未降雨，水份蒸發快速。

基隆市中正及信義區等高地等地區，民眾反映水壓不足，多處高地社區夜間沒水可用，引發民眾抱怨，為維持期間供水穩定，第一區處處加強供水調度及因應作為。水公司今天設11個取水站，供民眾取水，同時也向外縣市調來4輛加壓水車，到缺水的高地大型社區加水，民眾拿著水桶排隊取水。

水公司說，基隆地區平日供水量約20萬噸，其主要水源來自貢寮橡皮壩5到5.5萬噸，暖暖淨水場4.5到5萬噸，新山廠8.5到9萬噸，現因貢寮橡皮壩供水量減至2到2.5噸，供水缺口約2.5到3萬噸，造成基隆市東北方的高地區（信義區，中正區）用戶水壓不足。

目前暖暖淨水場增供0.7萬噸，貢寮橡皮壩支援瑞芳所減少0.5萬噸，不足水量，由新山廠進行管網調配支應。

水公司今天上午召開緊急供水會議，目前汐止由台北自來水事業處每天支援7.5萬噸，新山水庫目前只剩558萬噸，每天出水14萬噸，如果再不下雨，恐最多只能再撐20天，籲請用戶節約用水，愛惜珍貴的水資源。