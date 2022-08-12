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美麗基隆攝影賽公布50件入圍 網路票選開跑可抽隨身碟

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
美麗基隆攝影賽公布50件入圍，網路票選開跑可抽隨身碟，圖為去年優選作品蔡宗和的「大船小車等紅燈」。圖／蔡宗和提供
美麗基隆攝影賽公布50件入圍，網路票選開跑可抽隨身碟，圖為去年優選作品蔡宗和的「大船小車等紅燈」。圖／蔡宗和提供

第5屆「美麗基隆」攝影創作比賽，665件作品經第一階段專業評審初選，今天公布50件入圍作品，將進入最後的決選階段，為讓民眾也能選出心目中最喜歡的作品，觀銷處規畫網路人氣獎票選活動，8月16日起至31日止開放網路投票，並有50個隨身碟提供抽獎。

市府觀銷處長曾姿雯表示，今年攝影比賽內容分為「開放性主題」及「特定主題」兩種類型，「開放性主題」以基隆在您的心目中是什麼模樣？「特定主題」以「新基隆」為概念，呈現基隆近幾年的改變，及基隆城進步的翻轉。從5月30日開始徵件到7月31日止，共計徵得665件作品，徵件量之高，及品質之優，是歷屆比賽中最好的一次。

曾姿雯說，攝影比賽「新基隆」獎項10名，各得1萬元獎金；優選5名各得5000元獎金；佳作15名各得1000元獎金，還有最佳手機拍攝1名得5000元獎金，以及網路人氣獎3名各得3000元獎金。

665件作品，在經過第一階段初選會議，由專業評審共同決議，共計評選出50件入圍之優秀作品，將進入下一階段決選。而為讓更多民眾參與，今年延續去年的網路投票機制，民眾可從50張作品中票選出心目中最喜愛的作品。

主辦單位觀銷處補充，參與票選的網友除了能一同決定「網路人氣獎」之外，還提供50個USB隨身碟獎品，攝影組網路票選期間自8月16日中午12時開始至8月31日晚上11時59分止，每人每日限投1票。相關資訊請上網搜尋「美麗基隆」官網

美麗基隆攝影賽公布50件入圍，網路票選開跑可抽隨身碟。圖／觀銷處提供
美麗基隆攝影賽公布50件入圍，網路票選開跑可抽隨身碟。圖／觀銷處提供

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