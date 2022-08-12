影／中元祭放水燈 海面火光加高空煙火 民俗盛宴醉人

基隆中元祭放水燈遊行昨晚結束後，各宗親會水燈頭被送往望海巷，在道長進行水燈科儀後，午夜時分進行「放水燈」儀式。各姓水燈首推入海中後在水面燃燒，配上高空煙火，讓到場圍觀民眾感受現代與傳統交織的民俗盛宴。

民間相信，放水燈漂流的越遠，代表接收到普度訊息的好兄弟越多，在「有吃有保佑」的觀念下，將可得到更多好兄弟的庇祐。水燈頭的火勢也被視為運勢的象徵，越旺表示姓氏團體的運勢會更好。

今年基隆中元祭為期1個月，由主普黃姓宗親會籌辦相關科儀。首先是開基老大公廟7月28日（農曆6月30日）午夜開燈，隔天下午開龕門。接著有豎燈篙、送燈獻敬科儀。主普壇9日（農曆7月12日）晚間開燈放彩，10日（農曆7月1日3）迎斗燈遶境遊行，11日（農曆7月14日）晚間舉辦放水燈遊行。

放水燈遊行隊伍，由警車和黃姓宗親會重機車隊前導，除了各宗親會準備的傳統花車，還有舞龍等民俗陣頭，還有各式舞蹈團體，吸引民眾站在遊行路線兩側圍觀，晚間9點多中選會花車通過觀禮台後結束。

各姓氏宗親會接著將花車上的水燈首卸下，先放置在望海巷的供桌，延請道長主持水燈科儀。接近午夜時，由今年中元祭黃姓宗親會水燈首為帶頭，逐一推送到海面。其中除林姓宗親會的水燈首自行推送，其他水燈首都由救難協會人員協助推送到海面。