快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中元祭放水燈 海面火光加高空煙火 民俗盛宴醉人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域放水燈，各姓宗親會水燈首排列在海邊等待施放。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域放水燈，各姓宗親會水燈首排列在海邊等待施放。記者邱瑞杰／攝影

基隆中元祭放水燈遊行昨晚結束後，各宗親會水燈頭被送往望海巷，在道長進行水燈科儀後，午夜時分進行「放水燈」儀式。各姓水燈首推入海中後在水面燃燒，配上高空煙火，讓到場圍觀民眾感受現代與傳統交織的民俗盛宴。

民間相信，放水燈漂流的越遠，代表接收到普度訊息的好兄弟越多，在「有吃有保佑」的觀念下，將可得到更多好兄弟的庇祐。水燈頭的火勢也被視為運勢的象徵，越旺表示姓氏團體的運勢會更好。

今年基隆中元祭為期1個月，由主普黃姓宗親會籌辦相關科儀。首先是開基老大公廟7月28日（農曆6月30日）午夜開燈，隔天下午開龕門。接著有豎燈篙、送燈獻敬科儀。主普壇9日（農曆7月12日）晚間開燈放彩，10日（農曆7月1日3）迎斗燈遶境遊行，11日（農曆7月14日）晚間舉辦放水燈遊行。

放水燈遊行隊伍，由警車和黃姓宗親會重機車隊前導，除了各宗親會準備的傳統花車，還有舞龍等民俗陣頭，還有各式舞蹈團體，吸引民眾站在遊行路線兩側圍觀，晚間9點多中選會花車通過觀禮台後結束。

各姓氏宗親會接著將花車上的水燈首卸下，先放置在望海巷的供桌，延請道長主持水燈科儀。接近午夜時，由今年中元祭黃姓宗親會水燈首為帶頭，逐一推送到海面。其中除林姓宗親會的水燈首自行推送，其他水燈首都由救難協會人員協助推送到海面。

施放水燈時，主辦單位布置的煙火齊發，空中絢爛壯麗的煙火及海面水燈首火光，讓現場民眾不時發出讚嘆聲。到了午夜11點多，所有的水燈首都順利送到海面，讓這場民俗盛事圓滿落幕。

基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域，由救難協會人員協助施放各姓宗親會水燈首。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域，由救難協會人員協助施放各姓宗親會水燈首。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域，由救難協會人員協助施放各姓宗親會水燈首。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域，由救難協會人員協助施放各姓宗親會水燈首。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域放水燈前，請道長進行水燈科儀。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域放水燈前，請道長進行水燈科儀。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域施放水燈首前，宗親會將紙錢放入水燈首。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭11日（農曆7月14日）深夜在望海巷海域施放水燈首前，宗親會將紙錢放入水燈首。記者邱瑞杰／攝影

放水燈 中元祭 基隆

延伸閱讀

雞籠中元祭放水燈踩街遊行 民主花車宣導拒賄選

基隆中元祭今晚放水燈遊行 重現疫情肆虐前熱鬧場景

基隆中元祭放水燈遊行聚滿人潮 老先生坐輪椅看得出神

颱風米雷最快晚間生成 12日午後留意雨勢

相關新聞

台東縣府以沙養灘 救南田海岸

台東縣達仁鄉南田部落海岸長期遭海浪侵蝕，沙灘嚴重流失，居民擔心10年後大浪恐沖上居住地，希望相關單位正視。縣府表示，啟動...

玉里醫院慶豐學堂開幕 7名額秒殺

衛福部玉里醫院是全台規模最大精神專科醫院，跨足吉安鄉設置失智據點，以多元治療加上精神醫療專業團隊為特色，7個名額一下子就...

影／中元祭放水燈 海面火光加高空煙火 民俗盛宴醉人

基隆中元祭放水燈遊行昨晚結束後，各宗親會水燈頭被送往望海巷，在道長進行水燈科儀後，午夜時分進行「放水燈」儀式。各姓水燈首...

蘇澳海洋嘉年華8月21日登場 快來海風音樂趴浪漫一夏

宜蘭蘇澳海洋嘉年華活動將於8月21日在豆腐岬登場，除了上午SUP、獨木舟及重型帆船比賽外，晚上邀集許多知名樂團來場海風音...

基隆高地缺水 水公司明開設8處供水站

自來水公司第一區管理處今天表示，基隆及新北地區久未下雨，河川流量水源驟減，導致基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，...

藍批檢廉媒體「一條龍」編故事帶風向 誤導林姿妙案情

特定媒體得知檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙案情，做出不實報導，國民黨議員與幸福蘭城青年今天召開記者會，批評檢廉有心人士洩密給媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。