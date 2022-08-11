雞籠中元祭放水燈踩街遊行 民主花車宣導拒賄選

雞籠中元祭今晚舉辦睽違2年、全面開放的放水燈花車踩街遊行，吸引大批民眾到場，展現繼往開來的百年文化底蘊。中選會「民主花車」也參與亮相，宣導1126拒賄選及修憲公投。

傳承168年的鷄籠中元祭，繼7月29日由輪值主普黃姓宗親會與基隆市長林右昌等在開基老大公廟開啟龕門，俗稱「開鬼門」，宣告為期1個月的祭典展開，地方祈求心想事成、健康平安之後，今晚7時舉辦放水燈花車遊行。

林右昌透過新聞稿表示，雞籠中元祭在前2年因COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情縮小規模，並取消實體踩街遊行，但鷄籠中元祭是台灣重要無形文化資產，不僅是基隆重要的民俗祭典，更是全台灣最重要的中元祭活動。

林右昌指出，託老大公之福，放水燈花車踩街今年順利恢復實體遊行，這也是最辛苦的防疫人員與各界共同努力防疫的成果，讓疫情趨緩，讓祭典能盛大舉辦，相信只要全民團結，就沒有打不倒的敵人，也沒有闖不過的難關。

今晚遊行結束後，各宗親會水燈頭將轉往海邊集結，預計午夜將在八斗子望海巷海域施放。相傳水燈頭漂越遠、火燒越旺，就代表這個姓氏的運勢越旺。

另外，中央選舉委員會發布新聞稿表示，以「修憲複決民主扎根．拒絕賄選勇於檢舉」為主題的中選會「民主花車」今晚也參加遊行，宣導1126選舉及修憲複決公投。

中選會指出，「民主花車」車上以民眾最熟悉的投開票所場景為意象，懸掛相關標語提醒全國民眾，修憲複決是民主扎根的具體展現，除了踴躍參與，也要拒絕金錢或利益的賄選誘惑，並勇於檢舉。