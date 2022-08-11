花蓮光復油茶樹乾旱受災 現金救助每公頃5.5萬元
受到7月連續多日高溫、未降雨影響，花蓮縣光復鄉油茶樹出現枝葉枯萎、果實乾裂等情形，農委會今天公告天然災害現金救助，每公頃新台幣5萬5000元，受理至8月22日止。
花蓮縣政府今天發布訊息表示，光復鄉油茶樹受到上個月連續多日未降雨且高溫影響，導致植株有枝葉枯萎、果實乾裂等狀況，為協助受災農友盡早復耕，保障其收益，經向農委會爭取現金救助，農委會今天公告光復鄉為辦理油茶7月乾旱農業天然災害現金救助地區。
花蓮縣農業處長陳淑雯說明，光復鄉受損「油茶」救助額度每公頃為5萬5000元，農友申請現金救助時，檢具相關文件至土地所在地的公所辦理，農友應符合規定，包括實際從事農作生產、申報項目損失率達20%以上者、長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。
農業處提醒，此次災害救助受理期限至8月22日止，符合申請資格的農友盡速前往鄉鎮公所辦理，勿讓自身權益受損；各公所也應注意轄區時令作物生長情況，若有疑似天然災害所致的損害，盡速通報縣府。
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