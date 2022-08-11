基隆中元祭今晚放水燈遊行 重現疫情肆虐前熱鬧場景

基隆中元祭重頭戲放水燈遊行今晚登場，踩街遊行已連停兩年，今年恢復傳統遊行模式，吸引許多民眾聚在遊行路線沿途觀看，忠一路、孝二路口主舞台附近更是黑壓壓的人頭，重現往年盛況，市區洋溢滿滿俗祭典氛圍。

今年基隆中元祭主普是黃姓宗親會，祭典科儀為期1個月，今晚是重頭戲放水燈遊行。文化局配合安排藝文節目，開場節目邀請雨太鼓及FOCA福爾摩沙馬戲團，演出《藝展中元 馬戲鬥陣行》祈求平安。

中元祭主委黃丁風說，中元祭傳承168年，舉辦中元祭的目的是要學習先人的智慧，要學習相互尊重，日子才會好過。

基隆市長林右昌表示，基隆中元祭由宗親會籌辦，也就是民間主導，官方協助。中元祭由各姓氏宗親會輪流主普，莫不投入最大的力量規畫，從開龕門到今晚放水燈，最後關龕門，成為台灣保存最完整中元祭的城市。

林右昌說，希望中元祭文化能一代一代傳承下去，延續中元祭重要的精神，族群融和及團結，也相信全民團結，就沒有打不倒的敵人，也沒有闖不過的難關。