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基隆中元祭今晚放水燈遊行 重現疫情肆虐前熱鬧場景

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，除了各姓氏宗親會花車，還有舞龍等節目表演。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，除了各姓氏宗親會花車，還有舞龍等節目表演。記者邱瑞杰／攝影

基隆中元祭重頭戲放水燈遊行今晚登場，踩街遊行已連停兩年，今年恢復傳統遊行模式，吸引許多民眾聚在遊行路線沿途觀看，忠一路、孝二路口主舞台附近更是黑壓壓的人頭，重現往年盛況，市區洋溢滿滿俗祭典氛圍。

今年基隆中元祭主普是黃姓宗親會，祭典科儀為期1個月，今晚是重頭戲放水燈遊行。文化局配合安排藝文節目，開場節目邀請雨太鼓及FOCA福爾摩沙馬戲團，演出《藝展中元 馬戲鬥陣行》祈求平安。

中元祭主委黃丁風說，中元祭傳承168年，舉辦中元祭的目的是要學習先人的智慧，要學習相互尊重，日子才會好過。

基隆市長林右昌表示，基隆中元祭由宗親會籌辦，也就是民間主導，官方協助。中元祭由各姓氏宗親會輪流主普，莫不投入最大的力量規畫，從開龕門到今晚放水燈，最後關龕門，成為台灣保存最完整中元祭的城市。

林右昌說，希望中元祭文化能一代一代傳承下去，延續中元祭重要的精神，族群融和及團結，也相信全民團結，就沒有打不倒的敵人，也沒有闖不過的難關。

今晚的放水燈遊行隊伍，由警車和黃姓宗親會重機車隊前導，除了各宗親會準備的傳統花車，還有舞龍等民俗陣頭，還有各式舞蹈團體，吸引民眾站在遊行路線兩側圍觀。

基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，今年主普黃姓宗親會的各式花車排在最前頭。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，今年主普黃姓宗親會的各式花車排在最前頭。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，富狗橋上有名老先生坐著輪椅，看著遊行隊伍出神。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，富狗橋上有名老先生坐著輪椅，看著遊行隊伍出神。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，今年主普黃姓宗親會的各式花車排在最前頭。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，今年主普黃姓宗親會的各式花車排在最前頭。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，基隆市長林右昌致致「闡弘文化」匾額給主普黃姓宗親會。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，基隆市長林右昌致致「闡弘文化」匾額給主普黃姓宗親會。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，基隆市長林右昌等人出席。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，基隆市長林右昌等人出席。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，忠一路、孝二路口主舞台附近聚滿民眾欣賞演出。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，忠一路、孝二路口主舞台附近聚滿民眾欣賞演出。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，遊行路線兩旁聚集許多民眾欣賞。林姓宗親會的花車上有「仙女」沿途拋灑糖果，增添節慶喜樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆中元祭放水燈遊行今晚出發，遊行路線兩旁聚集許多民眾欣賞。林姓宗親會的花車上有「仙女」沿途拋灑糖果，增添節慶喜樂。記者邱瑞杰／攝影

中元祭 放水燈

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