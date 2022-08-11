蘇澳海洋嘉年華8月21日登場 快來海風音樂趴浪漫一夏

宜蘭蘇澳海洋嘉年華活動將於8月21日在豆腐岬登場，除了上午SUP、獨木舟及重型帆船比賽外，晚上邀集許多知名樂團來場海風音樂PARTY，有神棍樂團、怕胖團、康士坦的變化球、The Tic Tac等，現場還有海洋市集、打卡送好禮等，邀請民眾到蘇澳感受海洋的精彩魅力。

蘇澳鎮長李明哲今天宣傳時表示，海洋嘉年華是蘇澳積極推廣海上運動的重要活動，結合蘇澳鎮觀光小鎮發展協會及民間業者推動包括立槳、獨木舟、帆船等海洋運動，希望打造蘇澳鎮成為海洋運動推廣基地，更能把蘇澳形塑成為海洋探險、挑戰自我的國旅意象，活動期間並將結合運動、市集、音樂等元素結合，營造一場海洋嘉年華盛宴。

蘇澳海洋嘉年華活動內容包括「海上運動比賽」、「海風音樂趴」、「海洋市集」等，除了上午的海上運動精彩賽事，最受矚目的海風音樂會傍晚5時30分開始，邀請到多組知名樂團齊聚蘇澳開唱，有神棍樂團、怕胖團、康士坦的變化球、The Tic Tac、嘿壹人B.O.P&亞薩Yasa、艾瑞Arie及在地社區藝文演出，另外在「水水蘇澳」臉書專頁打卡分享，即可兌換限量市集抵用券，當天也將舉辦「黃金月月抽」第二波抽獎，豐富活動從早玩到晚，喜愛海上活動的民眾千萬不要錯過。