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基隆高地缺水 水公司明開設8處供水站

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，水公司今派水車應急，明天將設8處供水站供民眾取水。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，水公司今派水車應急，明天將設8處供水站供民眾取水。記者邱瑞杰／翻攝

自來水公司第一區管理處今天表示，基隆及新北地區久未下雨，河川流量水源驟減，導致基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，甚至停水。除請民眾節約用水，並會透過管網調配支應，明天另在高地設置取水站，請用戶多加利用。

台水第一區管理處說，由於集水區將近二個月沒有有效降雨，基隆河及其支流水源驟減，導致高地供水不如以往。

台水第一區管理處表示，基隆地區平日供水量約20萬噸，主要水源來自貢寮橡皮壩5-5.5萬噸，暖暖淨水場4.5-5萬噸，新山廠8.5-9萬噸。現在因為貢寮橡皮壩供水量減至2-2.5噸，供水缺口約2.5-3萬噸，才會造成基隆市信義區，中正區高地用戶水壓不足。

水公司目前由暖暖淨水場增供0.7萬噸，貢寮橡皮壩支援瑞芳所減少0.5萬噸，不足水量，再由新山廠進行管網調配支應，已向他區調用2輛水車，在高地區域設置取水站。

水公司說，高地社區取水站預計明日下午完成布置，地點如下：

1、基隆市中正區調和街3-1號（萬安堂）

2、基隆市中正區北寧路31巷口

3、基隆市中正區中正路621巷26號(正濱海濱里活動中心)

4、基隆市信義區正信路227巷路口(威鎮八方社區)

5、基隆市信義區東信路236巷37之21號前

6、基隆市信義區深溪路8號(孝忠里民活動中心)

7、基隆市信義區東峰街154號(孝德里民活動中心)

8、基隆市孝德里公佈欄前(東峰街42巷口)

基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，水公司今派水車應急，明天將設8處供水站供民眾取水。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，水公司今派水車應急，明天將設8處供水站供民眾取水。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 高地 貢寮

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