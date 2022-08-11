聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆中元祭放水燈遊行聚滿人潮 老先生坐輪椅看得出神
基隆中元祭重頭戲放水燈施行今晚登場，過去兩年中元祭受疫情影響，縮減規模取消徒步遊行，今年恢復傳統作法，市中心為此實施交通管制，許多民眾聚在遊行路線觀看，尤其設在忠一路、孝二路口的主舞台，更是聚滿感受民俗祭典氛圍的民眾。
今年基隆中元祭為期1個月，由主普黃姓宗親會籌辦相關科儀。首先是開基老大公廟7月28日（農曆6月30日）午夜開燈，隔天下午開龕門。接著有豎燈篙、送燈獻敬科儀。主普壇9日（農曆7月12日）晚間開燈放彩，昨天迎斗燈遶境遊行，今晚舉辦放水燈遊行。
放水燈遊行傍晚出發，遊行路線兩旁聚集許多民眾欣賞。林姓宗親會的花車上有「仙女」沿途拋灑糖果，增添節慶喜樂。富狗橋上有名老先生坐著輪椅，出神的看著遊行隊伍，彷彿墜入往日時光。東岸廣場外人行道高底階段，也坐了三排民眾欣賞花車遊行。
放水燈遊行由黃姓宗親會帶頭，對於能夠恢復傳統遊行方式，宗親會成員都相當興奮。遊行開場節目，文化局邀請雨太鼓及FOCA福爾摩沙馬戲團，演出《藝展中元 馬戲鬥陣行》，希望透過表演藝術及當代馬戲，精彩歡樂的演出祈求平安。
遊行結束後，各宗親會水燈頭將轉往海邊集結，預計午夜時在望海巷海域施放。民間習俗相信水燈頭漂流愈遠，代表接收到普度訊息的好兄弟愈多，在「有吃有保佑」的觀念下，會得到好兄弟的庇祐。水燈頭的火勢也被視為運勢的象徵，越旺表示姓氏團體的運勢會更好。中元祭後續重要科儀，包括明天中元普度及跳鍾馗，9月7日（農曆8月1日）關龕門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言