基隆中元祭放水燈遊行聚滿人潮 老先生坐輪椅看得出神

基隆中元祭重頭戲放水燈施行今晚登場，過去兩年中元祭受疫情影響，縮減規模取消徒步遊行，今年恢復傳統作法，市中心為此實施交通管制，許多民眾聚在遊行路線觀看，尤其設在忠一路、孝二路口的主舞台，更是聚滿感受民俗祭典氛圍的民眾。

今年基隆中元祭為期1個月，由主普黃姓宗親會籌辦相關科儀。首先是開基老大公廟7月28日（農曆6月30日）午夜開燈，隔天下午開龕門。接著有豎燈篙、送燈獻敬科儀。主普壇9日（農曆7月12日）晚間開燈放彩，昨天迎斗燈遶境遊行，今晚舉辦放水燈遊行。

放水燈遊行傍晚出發，遊行路線兩旁聚集許多民眾欣賞。林姓宗親會的花車上有「仙女」沿途拋灑糖果，增添節慶喜樂。富狗橋上有名老先生坐著輪椅，出神的看著遊行隊伍，彷彿墜入往日時光。東岸廣場外人行道高底階段，也坐了三排民眾欣賞花車遊行。

放水燈遊行由黃姓宗親會帶頭，對於能夠恢復傳統遊行方式，宗親會成員都相當興奮。遊行開場節目，文化局邀請雨太鼓及FOCA福爾摩沙馬戲團，演出《藝展中元 馬戲鬥陣行》，希望透過表演藝術及當代馬戲，精彩歡樂的演出祈求平安。