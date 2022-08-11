花蓮玉里醫院開辦失智據點 慶豐樂憶學堂提供專業服務

衛福部玉里醫院是全台規模最大精神專科醫院，跨足吉安鄉設置失智據點，以多元治療加上精神醫療專業團隊為特色，7個名額一下子就額滿，今天剪綵開幕，為縣內失智長輩提供專業照護。

玉里醫院位於花蓮南區，目前照護2000多位精神病友，也正進行長照機構轉型，發展失智症多元治療模式。受到花蓮縣衛生局邀請，在急需失智照護資源的吉安鄉慶豐村，覓得空間成立慶豐樂憶學堂失智據點。

慶豐樂憶學堂7月試營運，今天正式開幕，玉里醫院院長王作仁、花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮慈濟醫院失智共同照護中心主任張幸齡等人都出席。王作仁說，從玉里到花蓮拓展長照失智症服務，希望展現玉里醫院深入耕耘長期照護，還有力推機構轉型的決心，取名「樂憶」學堂，希望長輩在這裡都有快樂的回憶。

玉里醫院表示，慶豐樂憶學堂每周一到五開站，有多元治療課程，像是音樂治療、非洲鼓、園藝等，融入五感元素，也促進認知記憶。還有精神醫療專業團隊，包括心理師、營養師和物理治療師等，提供專業服務，可照顧7位失智症長者，一開始報名就秒殺，還有5人在排隊。