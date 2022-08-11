藍批檢廉媒體「一條龍」編故事帶風向 誤導林姿妙案情

特定媒體得知檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙案情，做出不實報導，國民黨議員與幸福蘭城青年今天召開記者會，批評檢廉有心人士洩密給媒體報導後發動網軍攻擊，搭配側翼助攻，目的為了讓某候選人躲在國家機器後面，不必去勤跑耕耘基層，坐享其成，惡質「一條龍」操作已讓民眾厭惡，不禁讓人質疑司法的公正性在哪裡？

對此，宜蘭地檢署表示，本案尚在偵查階段，地檢署嚴守偵查不公開原則，維護相關涉案人的訴訟權益與名譽，無所謂的「洩露偵辦內容給特定媒體」、「以杜撰故事方式讓媒體報導帶風向」等情事，請勿無端揣測。

國民黨議員楊弘旻指出，縣長林姿妙8月4日前往地檢署接受詢問之前，優德濟世生技公司負責人王柏凱在7月27日就被一男一女佯稱邀請他擔任晚會主持人的名義見面，訪談中偷拍他照片；隔天才傳簡訊表明記者身分，簡訊中問他有帳戶金流匯入縣長林姿妙的相關帳戶，為何當年公司拿到鎮公所的標案，他就會匯款過去？

「不是談主持晚會的事嗎？」王柏凱看到簡訊覺得莫名其妙，沒有回覆，後來卻被菱傳媒寫成「人頭帳戶，替縣長喊冤…」，他與林縣長没有金錢往來，痛批該特定媒體誆騙採訪、胡亂報導太不厚道。

林岳賢議員，選舉不該選成抹黑造謠，60萬元標案請30、40位藝人，若不是情義相挺，光車馬費都不夠。

藍營比對前後「時間點」，林縣長8月4日前往地檢署接受詢問之前，被杜撰「人頭帳戶」王柏凱7月27日被特定媒體誆騙約訪，然後這篇採訪「正巧」是林縣長結束詢問離開地檢署，將近中午報導出來，誤導民眾產生連結，原來王柏凱是偵辦金流的人頭帳戶，但「事實真相並非如此」。

縣議員黃琤婷與三星縣議員參選人吳珮菱表示，媒體報導與偵辦進度配合如此精準，讓人合理懷疑檢廉有心人士「洩密」給媒體？還有多少人被這樣誣陷，卻沒辦法說真相？這就是國家機器杜撰故事洩露消息給媒體帶風向，先把人抹黑，製造不實輿論掌握社群空戰，讓當事人有口難言。

蘇澳鎮長參選人簡銘翔說，洩密給媒體、網軍側翼抹黑造謠「一條龍」，精心策劃不實報導，讓人不禁問「檢廉的公正性在哪裡？一定要這樣奉承上意，為政治服務嗎？」想必接下來很快會用起訴手段影響選舉，尤其是在接近選舉期間「起訴」，政治操作意圖明顯。

莊淑如議員質疑，國家機器一連串綿密鋪陳，全是為了某縣長候選人選情，希望這位候選人勇敢面對自己選戰，不要躲在國家機器後面，不去努力去爭取選民認同，只想坐享其成，「當個候選人要有候選人的樣子」。