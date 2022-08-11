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台東咖啡冠軍揭曉 得獎者這麼說
台東縣政府睽違2年再次辦理「2022台東縣精品咖啡評鑑」，吸引全縣29名農民交件、共40件咖啡報名參賽，昨起2日在縣府禮堂辦理評鑑，成績今天揭曉，共11人得獎，地利伯咖啡園廖源進奪得特等獎、楊錦玲及內山原鄉咖啡坊獲頭等獎。
廖源進表示，已經種植咖啡是多年，很高興也感謝縣府辦這個比賽，讓更多人看見台東咖啡，也鼓勵大家到台東旅遊記得品嚐一杯台東好咖啡，咖啡品質絕不輸國外。
台東受益於得天獨厚的天然條件，咖啡種植區域相當廣，北起長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南，到太麻里、金峰及達仁等，幾乎都有咖啡栽種，面積高達143公頃。縣府農業處與太麻里地區農會，為讓更多人認識台東咖啡，共同舉辦「2022台東縣精品咖啡評鑑」，以國際評選標準杯測評鑑，找出台東咖啡特色風味。
農業處長許家豪指出，太麻里地區農會近年積極發展咖啡產業，正籌組咖啡推廣中心，除規畫完整產、製、銷機械及設備，也廣邀學者、專家指導農民各階段專業技能，並規畫常態性杯測及淬取課程，要成為台東咖啡訓練基地，創造農民收益。
許家豪說，為讓農友了解自身咖啡風味，參加此次評鑑的咖啡豆於杯測後，均會獲得1本專屬評鑑報告書，做為後續技術精進及產品特色介紹使用。
農業處說明，評鑑分為水洗組跟其他處理組等二個組別，採用SCA美國精品咖啡協會杯測表格，分為乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評10大項，競賽全程於臉書「東好農」直播。
評鑑得獎名單：特等獎地利伯咖啡園；頭等獎2名由楊錦玲及內山原鄉咖啡坊榮獲；金質獎3名為了吧呷咖啡園(楊寶琴)、佐佑品咖啡園及廖俊盛；銀質獎4名為地利伯咖啡園、山與海咖啡園、楊寶琴及佐佑品咖啡園；另頒發特別獎1名由廖俊盛奪得。
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