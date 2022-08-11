影／中選會製作民主花車參加基隆中元祭 李進勇帶隊參加

基隆中元祭放水燈遊行今晚登場，中央選舉委員會也製作「民主花車」參加。中選會主委李進勇今天在基隆表示，11月26日不但有地方公職人員選舉，也是首次憲法修正案公民複決，呼籲年滿20歲民眾踴躍行使公民權利，並拒絕賄選，勇於檢舉，共創優質民主社會。

中選會表示，民主花車以「修憲複決民主扎根．拒絕賄選勇於檢舉」為主題，花車設計以民眾最熟悉的投開票所場景呈現，懸掛相關標語，提醒全國民眾，修憲複決是民主扎根的具體展現，除了踴躍參與，也要拒絕金錢或利益的賄選誘惑，並且勇於檢舉。

李進勇曾經擔任基隆市長，今晚會帶領副主委陳朝建和中選會委員、基隆市選委會委員，一起參加遊行。中選會說，這是中央首度在地方民俗活動宣導選務，將高舉「1126修憲由您作主」、「民主ㄟ頭家，選票嘸通賣」等標語參與盛會。