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花蓮仁里萬善廟普度 首設毛小孩蓮座備狗糧罐頭等供品

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮仁里萬善廟今天中元普度，首度設置毛小孩蓮座，準備乾狗糧、貓罐頭等大批專屬供品，讓往生的毛小孩盡情享用。圖／仁里萬善廟提供
花蓮仁里萬善廟今天中元普度，首度設置毛小孩蓮座，準備乾狗糧、貓罐頭等大批專屬供品，讓往生的毛小孩盡情享用。圖／仁里萬善廟提供

花蓮吉安鄉仁里萬善廟今天舉辦中元普度法會，首度增設毛小孩蓮座，放上米老鼠、賤狗、貓咪、娃娃，供桌擺滿肉罐頭、魚飼料等，普度眾生，不少飼主、愛爸愛媽也帶著毛小孩喜歡的食物一起祭拜。

仁里萬善廟位於吉安鄉南埔公園後方，歷史悠久。主委楊清基說，廟內祀奉主神陳聖公，在清同治年間報效國家，對開發東台灣頗有貢獻，他死後原葬在吉安鄉東昌村，日據時期遷葬到佐倉公墓，民國41年因地方發起，在現址建萬善廟，每年農曆7月14陳聖公誕辰、清明、中元節，都會舉辦祭拜活動。

今年除了供奉往生者，還首次設置毛小孩蓮座。楊清基表示，因為愈來愈多民眾飼養寵物，還有民眾詢問是否能為寵物設置塔位，因此決定設置毛小孩蓮座，讓喜愛貓、狗或其他寵物的飼主、愛心人士，都能一起祭拜。

除了蓮座，廟方也為毛小孩準備許多專屬供品，像是貓罐頭、乾狗糧、魚飼料等，希望往生的寵物也能好好享用。也有不少飼主帶著寵物愛吃的食物，參加普度。

花蓮仁里萬善廟今天中元普度，首度設置毛小孩蓮座，準備乾狗糧、貓罐頭等大批專屬供品，讓往生的毛小孩盡情享用。圖／仁里萬善廟提供
花蓮仁里萬善廟今天中元普度，首度設置毛小孩蓮座，準備乾狗糧、貓罐頭等大批專屬供品，讓往生的毛小孩盡情享用。圖／仁里萬善廟提供
花蓮仁里萬善廟今天中元普度，首度設置毛小孩蓮座，準備乾狗糧、貓罐頭等大批專屬供品，讓往生的毛小孩盡情享用。圖／仁里萬善廟提供
花蓮仁里萬善廟今天中元普度，首度設置毛小孩蓮座，準備乾狗糧、貓罐頭等大批專屬供品，讓往生的毛小孩盡情享用。圖／仁里萬善廟提供

寵物 毛小孩 普度

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