羅東「魔法學堂」恢復上課 長輩泡溫泉足浴超享受

宜蘭羅東鎮公所開辦「日間托老服務一日學堂」，長輩走進校園感受青春活力，此一立意良善的青銀共學因疫情暫停，今天重新恢復上課，公所特別安排長輩走進全國第一個擁有溫泉足浴的長照機構勁好園，享受溫泉足浴，並參訪節能雞舍，體驗養雞、魚菜共生，老人家笑得超開心。

長期照護重視健康老化、活躍老化、在地老化，羅東鎮公所創全縣各鄉鎮市之先，與耕莘健康管理專校合辦「一日學堂」計畫，又稱「魔法學堂」，其目的在於延緩長輩生理老化，走出戶外帶動身心靈成長，讓以前因為家庭經濟生活無法上學的阿公阿嬤，如今得以踏入校園學習圓夢，與年輕學生互動，享受學習之樂。

羅東鎮長吳秋齡表示，「魔法學堂」除了能降低失能與失智風險，也透過耕莘專校學有專長的師資及優秀的青年學子，共同參與增加青銀共創與長輩互動的模式，創造大專生在畢業前的實習機會。

因疫情「魔法課程」停辦3個月，最近疫情趨緩，長輩們吵著要去上課，今天恢復上課後的內容更精彩，學校帶著長輩走進全國第一個擁有溫泉足浴的綜合長照機構–勁好園，體驗各式設備活動，校方還安排參訪六星級的節能雞舍、DIY製作金棗酥。