快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

花蓮文旦柚銷售面臨壓力 縣府媒合採購加工

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮文旦柚最佳採收期「白露」，距離中秋節僅3天，壓縮銷售時程，又碰上外銷中國管道受阻，農政單位協助技術改良提早採收，媒合企業開發加工品等，協助銷售並提升產值。

花蓮縣政府農業處今天舉辦「台灣文旦柚擴大採購加工」記者會，秘書長饒忠指出今年中秋節9月10日，而文旦柚最佳採收期為節氣「白露」，正好在中秋前3天，除透過技術改良，讓花蓮文旦柚提早在下週採收，也促成業者將鮮果加工為副產品，為農產品加值。

瑞穗農會理事長魏清河接受媒體聯訪表示，瑞穗鄉文旦柚年產量約2400萬公斤，其中40%外銷，60%仍在國內市場，由於品質佳希望國人多食用；今年因受中國禁運影響，預計轉為加工品增為800公噸，今年也首度利用機器做初步的精油榨取、果皮肉分離，22日將公開發表。

農糧署東區分署秘書劉向正說，去年文旦柚大果收購約400公噸，今年仍以此為先期目標，收購價也維持去年的1公斤10元價格。

花蓮區農業改良場副場長楊大吉指出，加工品藉由機器協助大幅減輕人力，以果皮肉分離而言，過去人工處理每小時約10公斤，改由機器可有500公斤，1天8小時就可達4公噸的量。

楊大吉說，食品業者若有果肉需求，與瑞穗農會合作，此產業鏈串接起來，瑞穗鄉文旦柚銷售有大比例可作為加工，鮮果銷售壓力就會減輕。

花蓮縣政府在記者會中媒合加工業者簽署合作意向，宣示擴大採購，現場也展示文旦柚相關食品及防蚊液、各式清潔用品、冰品、調味鹽等加工品，琳瑯滿目。

花蓮縣政府農業處說明，去年台灣文旦柚外銷總量為7047公噸，出口至為中國4817公噸（68%）、其次為香港1930公噸（27%）、加拿大138公噸（2%）、新加坡96公噸（1.4%）、日本45公噸（0.6%）；統計花蓮文旦柚產量占全國23%，中國禁台灣文旦柚進口，初估花蓮有1100公噸受影響，約占全縣總產量1萬6700公噸的6.5%。

延伸閱讀

因應中國暫停進口 農委會媒合超商上架文旦

陸禁台灣文旦 農糧署改國內促銷、外銷日、加

文旦受陸禁令衝擊大 樸實構果搶救柚農發起捐款送柚

塞爆月台！台鐵太魯閣號突冒煙 旅客在瑞穗車站改乘

相關新聞

台東縣府以沙養灘 救南田海岸

台東縣達仁鄉南田部落海岸長期遭海浪侵蝕，沙灘嚴重流失，居民擔心10年後大浪恐沖上居住地，希望相關單位正視。縣府表示，啟動...

玉里醫院慶豐學堂開幕 7名額秒殺

衛福部玉里醫院是全台規模最大精神專科醫院，跨足吉安鄉設置失智據點，以多元治療加上精神醫療專業團隊為特色，7個名額一下子就...

影／中元祭放水燈 海面火光加高空煙火 民俗盛宴醉人

基隆中元祭放水燈遊行昨晚結束後，各宗親會水燈頭被送往望海巷，在道長進行水燈科儀後，午夜時分進行「放水燈」儀式。各姓水燈首...

蘇澳海洋嘉年華8月21日登場 快來海風音樂趴浪漫一夏

宜蘭蘇澳海洋嘉年華活動將於8月21日在豆腐岬登場，除了上午SUP、獨木舟及重型帆船比賽外，晚上邀集許多知名樂團來場海風音...

基隆高地缺水 水公司明開設8處供水站

自來水公司第一區管理處今天表示，基隆及新北地區久未下雨，河川流量水源驟減，導致基隆市中正、信義區等高地用戶反應水壓不足，...

藍批檢廉媒體「一條龍」編故事帶風向 誤導林姿妙案情

特定媒體得知檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙案情，做出不實報導，國民黨議員與幸福蘭城青年今天召開記者會，批評檢廉有心人士洩密給媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。