花蓮文旦柚銷售面臨壓力 縣府媒合採購加工

花蓮文旦柚最佳採收期「白露」，距離中秋節僅3天，壓縮銷售時程，又碰上外銷中國管道受阻，農政單位協助技術改良提早採收，媒合企業開發加工品等，協助銷售並提升產值。

花蓮縣政府農業處今天舉辦「台灣文旦柚擴大採購加工」記者會，秘書長饒忠指出今年中秋節9月10日，而文旦柚最佳採收期為節氣「白露」，正好在中秋前3天，除透過技術改良，讓花蓮文旦柚提早在下週採收，也促成業者將鮮果加工為副產品，為農產品加值。

瑞穗農會理事長魏清河接受媒體聯訪表示，瑞穗鄉文旦柚年產量約2400萬公斤，其中40%外銷，60%仍在國內市場，由於品質佳希望國人多食用；今年因受中國禁運影響，預計轉為加工品增為800公噸，今年也首度利用機器做初步的精油榨取、果皮肉分離，22日將公開發表。

農糧署東區分署秘書劉向正說，去年文旦柚大果收購約400公噸，今年仍以此為先期目標，收購價也維持去年的1公斤10元價格。

花蓮區農業改良場副場長楊大吉指出，加工品藉由機器協助大幅減輕人力，以果皮肉分離而言，過去人工處理每小時約10公斤，改由機器可有500公斤，1天8小時就可達4公噸的量。

楊大吉說，食品業者若有果肉需求，與瑞穗農會合作，此產業鏈串接起來，瑞穗鄉文旦柚銷售有大比例可作為加工，鮮果銷售壓力就會減輕。

花蓮縣政府在記者會中媒合加工業者簽署合作意向，宣示擴大採購，現場也展示文旦柚相關食品及防蚊液、各式清潔用品、冰品、調味鹽等加工品，琳瑯滿目。

花蓮縣政府農業處說明，去年台灣文旦柚外銷總量為7047公噸，出口至為中國4817公噸（68%）、其次為香港1930公噸（27%）、加拿大138公噸（2%）、新加坡96公噸（1.4%）、日本45公噸（0.6%）；統計花蓮文旦柚產量占全國23%，中國禁台灣文旦柚進口，初估花蓮有1100公噸受影響，約占全縣總產量1萬6700公噸的6.5%。