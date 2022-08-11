全台產量占8成 宜蘭員山紅心芭樂「吃軟不吃硬」上市了

宜蘭縣員山鄉是紅心芭樂主要產地，占全台產量8成以上，近年來經由改良場及農友用心研究下，品質大為提升，香甜軟Q且營養價值高。縣政府與員山鄉農會今天舉辦鮮果上市發表會，建議消費者挑選紅心芭樂「吃軟不吃硬」，另外，新研發的紅心芭樂面膜及生乳捲也很特別。

入夏，又到了香甜軟Q紅心芭樂上市季節，員山鄉農會今天在枕山村協進廟辦理上市促銷，縣長林姿妙到場支持，她表示，員山鄉紅心芭樂品質佳且風味獨特，主要是以雪山水源為主要灌溉源，沒有任何工業汙染，加上果農優秀的栽培管理技術，使生產出的紅心芭樂果皮金黃帶有紅暈、香氣四溢、口感軟Q而不爛，深受國人喜歡，歡迎大家踴躍訂購，品嘗鮮甜好滋味。

員山鄉農會總幹事游長峰指出，大枕山地區為國內紅心芭樂主要產地，種植面積約40公頃、年產量逾1200公噸，產季為每年8-9月、11月至翌年2月。近年來在改良試驗單位及農友的研究下，品質大為提升，不僅果心紅、果肉Q、果香濃、甜度高、營養價值高且經濟又實惠，是盛暑不可多得的優質果品，他特別感謝林姿妙一路來協助員山鄉行銷二湖鳳梨、紅龍果及紅心芭樂，帶動買氣。

為提升紅心芭樂的附加價值，員山鄉農會輔導青農李孟甫與宜蘭大學陳華偉老師產學合作開發「果漾C次方保濕水嫩面膜」，此外紅心芭樂果乾、生乳捲等加工產品也很搶手，要買要快。