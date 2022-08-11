滿滿咖啡香 台東咖啡評鑑今下午3點縣府頒獎

台東縣政府睽違2年再次辦理「2022台東縣精品咖啡評鑑」，吸引全縣29名農民交件、共40件咖啡報名參賽，角逐咖啡王座，昨起2日在縣府禮堂辦理評鑑，大禮堂內溢滿咖啡香，今天下午3點頒獎，要讓更多人看見台東優質咖啡實力。

台東縣政府表示，台東受益於得天獨厚的天然條件，咖啡種植區域相當廣，北起長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南，到太麻里、金峰及達仁等，幾乎都有咖啡栽種，面積高達143公頃，且咖啡品質極佳、不輸國外。

縣府農業處與太麻里地區農會，為讓更多人認識台東咖啡，共同舉辦「2022台東縣精品咖啡評鑑」，以公平、公正、公開評鑑規格，符合國際評選標準，接軌國際杯測評鑑，找出台東咖啡特色風味、拓展行銷。

農業處長許家豪指出，太麻里地區農會近年積極發展咖啡產業，正籌組咖啡推廣中心，除規畫完整產、製、銷機械及設備，也廣邀學者、專家指導農民各階段專業技能，並規畫常態性杯測及淬取課程，要成為台東咖啡訓練基地，創造農民收益。

許家豪說，為讓農友了解自身咖啡風味，參加此次評鑑的咖啡豆於杯測後，均會獲得1本專屬評鑑報告書，做為後續技術精進及產品特色介紹使用。