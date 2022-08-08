中元祭11日遊行放水燈 基隆市區交管

中央社／ 基隆8日電

雞籠中元祭典放水燈暨遊行將於11日舉行，基隆市政府為讓活動順利進行和方便民眾參觀，當天下午5時30分至深夜11時，將在市區實施交通管制，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往會場。

市府今天發布新聞稿表示，遊行市區管制範圍東至信一路、義七路口，南至八堵路、國安路口，西至29號橋（大業隧道出口）、東岸高架橋入口，北至中正路、義一路口，除醫療用電動代步車等輔具外，所有車輛禁止進出管制區域，另外，東岸高架橋（中正路）及西岸高架橋（中山一路）連接國道1號雙向不管制，正常通行。

至於在望海巷放水燈部分，交管時間為11日晚間9時至12日凌晨2時，管制路段於台2線自平浪橋頭（潮境公園旁，離調和街約500公尺）至八斗子車站（約為基隆市、新北市市界）路段雙向管制，除大眾運輸客運車輛、管制範圍內居民車輛憑證件及持有工作通行證外，所有車輛禁止進出。

市府11日在基隆市政府後棟（中正路、信二路口），及碧砂漁港C區停車場提供免費會場接駁專車，活動結束後，也安排國道客運2088及1579路線於深夜11時30分由望海巷發車直達台北，歡迎遊客多加利用。

基隆 高架橋

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