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走了「紳士」迎來不倒翁 基隆國門廣場小水滴增添新風情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，吸引小朋友自由發揮，盡情玩樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，吸引小朋友自由發揮，盡情玩樂。記者邱瑞杰／攝影

基隆城市博覽會結束後，朱銘的人間系列雕塑「紳士」撤離國門廣場，讓不少人內心惆悵。市府今在國門廣場推出也具基隆元素的「小水滴」作品，既是裝置藝術，也是可以「玩」的不倒翁，讓廣場平添新的風情。

基隆城博會6月10日開幕，市府向朱銘美術館借展的紳士銅雕成為亮點之一，吸引遊客與打傘、拉行李箱的紳士合照。城博會19日落幕，朱銘美術館撤離作品，許多人感到不捨。市長林右昌日前宣告，市府正和朱銘美術館洽談新的合作模式，大師作品可望10月間重回國門廣場。

基隆市文化局表示，經過城市博覽會洗禮，基隆每一個角落、每一個區塊，藝術已成城市生活一部分。「小水滴」充滿童趣與夢想的作品，8月8日在國門廣場呈現，與全市的爸爸們一同歡度父親節。

國門廣場上共有12個小水滴，有人靜靜的欣賞、拍照，也有小朋友試著推倒小水滴，樂在其中。大一點的小朋友還會試著撲倒小水滴時，順勢跳上小水滴。

林右昌今晚到國門廣場與民眾同樂，他說，晚間常有人坐在國門廣場的人工草皮，相當愜意。市府把城博會沙灣展區受歡迎的小水滴作品，移到國門廣場展出，希望能讓小朋友能玩得更盡興。

「小水滴」創作藝術家黃逸偉表示，基隆常下雨，被稱為雨都，創作發想來自想用雨滴與童趣結合在一起，將水滴放大後，再融入藍、綠、黃與粉紅等色彩，帶領民眾回到愛作夢，不受限，不綁手綁腳的童年時光。

文化局長陳靜萍說，「小水滴」也是一個不倒翁，會左右擺動但最後仍回到原點，傳達每個人在探索世界過程中，或許會遇到挫折，但人生其實可以擁有超乎想像的柔韌，可以不被擊倒。

基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，基隆市長林右昌今晚到廣場與小朋友一起遊玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，基隆市長林右昌今晚到廣場與小朋友一起遊玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，吸引眾拍照打卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，吸引眾拍照打卡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，吸引小朋友自由發揮，盡情玩樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局在國門廣場布置「小水滴」作品，吸引小朋友自由發揮，盡情玩樂。記者邱瑞杰／攝影

基隆 美術館 文化局

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