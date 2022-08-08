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送愛到辛巴威 花蓮慈濟醫院捐助中醫藥資源

中央社／ 花蓮縣8日電

受到COVID-19疫情、烏俄戰爭等影響，辛巴威人民生活受到嚴重衝擊，花蓮慈濟醫院今天舉辦「送愛到辛巴威」活動，特別準備淨斯本草飲茶包與中醫藥資源，將送往辛巴威。

花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，因緣際會聯繫上辛巴威慈濟聯絡點的朱金財，了解到辛巴威部分地區醫療資源缺乏，不忍當地困苦居民的傷口難癒，於是提出物資馳援辛巴威，由朱金財協助發放給當地有需要的民眾使用。

捐贈物資由花蓮慈濟醫院中醫部負責籌備，包括400包淨斯及本草飲茶包及50罐紫黃膏、30罐金瘡膏、500片藥布。考慮到辛巴威醫療院所據點不如台灣密集，民眾就診不方便，因此中醫部挑選可以一人一罐放在家裡抹的藥膏和一包包的貼布，讓當地人身體感覺不舒服就能夠立即得到改善。

花蓮慈濟醫院副院長何宗融指出，紫黃膏可以皮膚外用，針對消炎能有顯著幫助，金瘡膏則是消瘀傷及收斂傷口的良藥，臨床證實用在糖尿病患身上，不癒的傷口也能有效得到改善。

朱金財表示，經常看見當地民眾受傷部位反覆發炎，無法癒合，令他感到心痛。「感恩林欣榮的幫忙，他說花蓮慈院中醫部團隊研發的藥膏和藥布功效很好，讓我帶回去給大家用。」

辛巴威 花蓮 慈濟

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