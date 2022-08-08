門諾醫院吞嚥團隊助病患進食 獲國家品質標章認證

現年60歲的陳先生，2年前因罹患口腔癌、下咽癌無法吞嚥，原以為這輩子只能吃流質食物，所幸經由門諾醫院吞嚥團隊的治療與訓練，終於可以正常飲食。類似的病例都在醫護的努力下，提供偏鄉居民高品質的吞嚥照護，該團隊獲頒SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。

根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上年長者，有12.8%經過評估為吞嚥異常，等於每10名長者中可能就有1人有吞嚥障礙。

「不能吃，人生還有樂趣嗎？」吞嚥團隊組長蘇燕玲說，聽到病患說出這句話時，內心酸酸的，「吃」真的是人生中很重要的大事，因此，團隊成員結合實證與臨床，致力讓個案藉由多元且專業的吞嚥照護計畫，在一次次的嘗試與努力中解決問題，讓由口進食不再是遙不可及。

語言治療師許原豪指出，有位72歲林奶奶四肢嚴重僵直攣縮，全身只剩下眼睛和吞嚥能夠動，但在吃東西時經常嗆到，聽到要插鼻胃管，眼淚不停地流下。家屬知道奶奶不想插管，因此尋求語言治療專業協助，用吞嚥攝影減持，並透過跨團隊分析與策略，讓奶奶成功吞嚥不嗆咳，回家後還吃了披薩與波士頓派，有尊嚴地度過人生最後旅程。