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門諾醫院吞嚥團隊助病患進食 獲國家品質標章認證

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
陳先生因罹患口腔癌、下咽癌無法吞嚥，所幸經由門諾醫院吞嚥團隊的治療與訓練，終於可以正常飲食。圖／門諾醫院提供
陳先生因罹患口腔癌、下咽癌無法吞嚥，所幸經由門諾醫院吞嚥團隊的治療與訓練，終於可以正常飲食。圖／門諾醫院提供

現年60歲的陳先生，2年前因罹患口腔癌、下咽癌無法吞嚥，原以為這輩子只能吃流質食物，所幸經由門諾醫院吞嚥團隊的治療與訓練，終於可以正常飲食。類似的病例都在醫護的努力下，提供偏鄉居民高品質的吞嚥照護，該團隊獲頒SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。

根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上年長者，有12.8%經過評估為吞嚥異常，等於每10名長者中可能就有1人有吞嚥障礙。

「不能吃，人生還有樂趣嗎？」吞嚥團隊組長蘇燕玲說，聽到病患說出這句話時，內心酸酸的，「吃」真的是人生中很重要的大事，因此，團隊成員結合實證與臨床，致力讓個案藉由多元且專業的吞嚥照護計畫，在一次次的嘗試與努力中解決問題，讓由口進食不再是遙不可及。

語言治療師許原豪指出，有位72歲林奶奶四肢嚴重僵直攣縮，全身只剩下眼睛和吞嚥能夠動，但在吃東西時經常嗆到，聽到要插鼻胃管，眼淚不停地流下。家屬知道奶奶不想插管，因此尋求語言治療專業協助，用吞嚥攝影減持，並透過跨團隊分析與策略，讓奶奶成功吞嚥不嗆咳，回家後還吃了披薩與波士頓派，有尊嚴地度過人生最後旅程。

門諾醫院表示，吞嚥團隊是全台灣最早推動吞嚥照護、語言治療師也是人數最多的，不僅在吞嚥攝影檢查、吞嚥治療皆獲得認證，並有語言治療師精準分析，早產兒到緩和安寧吞嚥問題全面服務，吞嚥照護從醫院延伸至居家、推廣影像精準評估、多元渠道吞嚥衛教等，病患無論是肺炎感染率、管灌依賴率均低於國際數據，高度依賴管灌的比率更降至2%至4%，讓病人吞得安全、吃得有尊嚴。

門諾醫院吞嚥團隊提供偏鄉居民高品質的吞嚥照護，獲頒SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。圖／門諾醫院提供
門諾醫院吞嚥團隊提供偏鄉居民高品質的吞嚥照護，獲頒SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。圖／門諾醫院提供
有許多罹患口腔癌的患者無法順利吞嚥，門諾醫院吞嚥團隊的語言治療師與放射師會檢查吞嚥狀況，讓病患能自行進食。圖／門諾醫院提供
有許多罹患口腔癌的患者無法順利吞嚥，門諾醫院吞嚥團隊的語言治療師與放射師會檢查吞嚥狀況，讓病患能自行進食。圖／門諾醫院提供

語言 治療師 奶奶

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