東部首家食物銀行共享園區啟用 將擴展到宜蘭和台東

花蓮偏鄉缺乏資源，看見有許多部落家庭生計因疫情陷入困難，台灣食物銀行聯合會決定落腳花蓮，成立東部首座「食物銀行共享園區」，在大型倉儲型態下，可以保存更多物資，將透過教會機構，讓愛心橫跨137.5公里的縣境，把物資送到弱勢家庭裡，發揮最大效益。

「食物銀行共享園區花蓮站」今天在中央路開幕，花蓮縣長徐榛蔚、角逐參選縣長民進黨籍參選人Kolas Yotaka都受邀前往，不過2人一前一後抵達，沒有進一步的互動。

台灣食物銀行聯合會副理事長方荷生說，東部第一座食物銀行共享園區就在花蓮，尤其鄰近慈濟醫院，將設立休憩空間提供就醫長者休息，看完診後就能領取物資返家。且在園區旁成立農產運銷平台，直接協助部落外銷農特產品，增加收入。

聯合會秘書長湯家銘表示，物資採「點對點」的方式發送，由教會盤點所需物資數量後，聯合會再將物資寄送過去，透過牧師發給需要的家戶，目前已接洽縣內13間教會，發送3、400箱物資。

縣長徐榛蔚致詞指出，花蓮縣境狹長，縣府社會處在北、中、南區設立食物銀行，供弱勢民眾領取物資，不過公部門給予的資源有限，需要民間單位協助，相信園區能讓學校、部落、鄉親都能及時得到協助，讓善的循環傳遞下去。

Kolas在園區揭幕前受邀現身會場，她表示，花東因青少年人口外移，有非常多獨居長者需要照顧，民間社福機構透過與政府等各單位合作，讓縣民「老有所養」，也讓在外地打拚的青年安心。