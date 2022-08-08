影／綠島「會動垃圾」！寄居蟹背廢棄寶特瓶 讓遊客不捨

林姓遊客到台東綠島旅遊，在綠島人權博物館附近海灘發現「會動的垃圾」，原來是寄居蟹以殘破寶特瓶為家，背著寶特瓶在沙岩上攀爬，讓人看了心酸，感嘆「少數人缺公德心」棄置垃圾，不僅汙染環境，也導致寄居蟹背著垃圾到處跑。

林姓遊客表示，綠島保有著清澈海水，以及揚名國際自然生態，帶著家人旅遊真的很開心，但在沙灘上看到這隻背著殘破寶特瓶的寄居蟹（或椰子蟹），內心真的有些難過。

他說，無論寄居蟹或椰子蟹，會寄居廢棄寶特瓶，不僅代表人類製造太多垃圾、造成環境汙染，是否也因為寄居蟹找不到適當的殼？是否因為遊客將貝殼帶回家，才讓蟹找不到家呢？希望透過照片呼籲大家重視環保、生態，不要隨意將海邊貝殼帶走。

台東縣環保局表示，每月都結合民間單位淨海、淨灘，每次都清出許多垃圾及海洋廢棄物，昨日也攜手台東水中運動訓練協會，到新蘭漁港淨海，經過一個上午努力，再次清理出47.85公斤海洋廢棄物。