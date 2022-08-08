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基隆美的社區自來水管空氣作怪 住戶無水用心情不美麗
基隆市信義區美的世界社區教孝街1、3巷住戶，因為自來水管路出狀況，造成水壓不足，甚至無水可用。水公司昨晚先派水車供水，今早再到社區巡查操作管路「排氣」，墊高消防出水口，讓水壓回升後恢復供水。
美的世界社區住戶多為透天厝，去年12月間曾發生水壓不足，出現1樓有自來水，但3樓沒水的狀況。有住戶安裝抽水馬達自力救濟，但有時甚至完全沒水，造成馬達空轉。
自來水公司後來在社區各巷口裝設檢測表，才查出管路有空氣，導致水壓不足，在管末消防栓排水排氣後解決問題。
美的世界社區沿教孝街山坡地興建，水公司在附近高地設置100噸蓄水池，供應美的世界及附近住用水。教孝街1、3巷住戶位在社區供水管線末端，近幾天無水可用，炎炎夏日叫苦不已。
信義區市議員何淑萍、韓世昱都接獲居民陳情，聯絡水公司解決問題。何淑萍說，美的社區自來水供水管路3年前改過後，開始出現水壓不足問題，希望水公司提出徹底解決辦法。水公司昨晚派員到美的社區為管路排氣，同時先派水車供民眾取水備用。
自來水公司第1區管理處副處長李基城說，周休2日住家用水量增加，為滿足全區供水須重新調配用水，導致美的社區附近高地蓄水池水位變化大一點，衍生管路出現空氣。自來水管路空氣排除需要一點時間，造成用戶困擾。未來會每月安排定期檢視社區管路排水、排氣狀況，避免類似狀況再發生。
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