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大骨麵店老闆讓漂流木重生 台東林管今起開放撿漂流木
台東林管理處公告自今天開始，至中央氣象局發布下次台東轄區有颱風警報前，開放撿拾海岸區漂流木，長期撿拾漂流木的在地人說，漂流木愛好者等很久了，民眾可抱持尋寶、休閒心態，到開放河堤海邊走走，說不定就可發現驚喜，經過打磨雕琢後成為最美的收藏。
台東鹿野大骨麵老闆「阿young」林正豐，是在地阿美族原住民，他的大骨麵才開店2年多，成為地方新特色美食，每天可賣出200碗大骨麵及百碗半筋半肉排骨麵，但多數人不知道他是漂流木藏家，長期撿拾漂流木，雕琢打磨後讓朽木重生，並在店內設展示廳、開放參觀。
林正豐表示，八八風災後台東各河口、海邊都是漂流木，當時只覺得這些奇形怪狀漂流木有趣，就趁林務局開放時段，和朋友們 一起搬些漂流木回家，有空就練習打磨、雕刻，後來發現較大、優質木料，還載去請雕刻師傅處理，讓漂流木紋理、香氣重現，形狀重生。
他說，開放撿漂流木是地尋寶機會，許多愛好者平日就走訪各海邊尋找奇形怪狀漂流木，並等林管處開放，雖然多數大件優質漂流木已被撿走，但每個人眼光不同，一般人仍可抱持休閒趣味到海邊尋寶，若撿拾到特殊造型漂流木，打磨後可當紀念品收藏、送朋友皆宜。
台東林管處表示，漂流木開放自由撿拾期間，所撿漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印，但僅能徒手、不開放使用機具，撿拾期間知本、成功及大武工作站設檢查站，撿拾後請到指定檢查站登記。
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