快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣路口科技執法8/15日實施 10處取締地點一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
機車違規闖紅燈，小心被路口科技執法偵測到挨罰。圖／警方提供
機車違規闖紅燈，小心被路口科技執法偵測到挨罰。圖／警方提供

宜蘭縣針對重要道路路口執行科技執法8月15日啟用，透過AI偵測攝影取締地點遍及6鄉鎮市、總共10個路口，採全天候24小時偵測取締 。第一處實施的路口科技執法地點位於宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，即新月廣場商場附近，另外9處路口的執法設備預計在9月底設置完成。

縣警察局交通隊評估重要幹道、事故熱點及違規熱點等因素，規劃建設的10處路口科技執法設備（包含宜蘭市3處、羅東鎮2處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處），透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，並依各路口交通特性不同取締各類違規行為，審核後舉發，一方面提高駕駛人依規定行駛，同時也減輕員警站在路口取締的負擔。

第一個宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口科技執法設備日前建置完成，即將於8月15日起啟用執法，是宜蘭「首處」啟用的路口科技執法，該路口取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為。

縣警局分析各路口違規樣態，各有不同取締重點，其餘9處科技偵測路口分別是宜蘭市林森路與校舍路口（陽明交通大學醫院附近），宜蘭市泰山路、女中路與嵐峰路口（宜市與員山鄉交界處）；羅東鎮兩處位於中山路三段、四段與純精路一段、二段路口，羅東鎮大同路與中正北路口；頭城鎮兩處位於梗枋卸貨場入口，北宜石牌縣界公園入口；礁溪鄉位於礁溪路五段90巷口，蘇澳鎮位於海山西路與馬賽路口，三星鄉位於上將路與大洲路口，這幾處陸續會在今年底前開始執法，啟用期程將再公布。

交通隊表示，科技執法目的是透過強化執法遏止交通違規，提醒駕駛人正確用路觀念，維持行車秩序，並降低發生交通事故發生，呼籲駕駛人依照規定行駛，以免受罰。

第一處實施的路口科技執法地點位於宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，圖中違規項目是車輛未禮讓行人。圖／警方提供
第一處實施的路口科技執法地點位於宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，圖中違規項目是車輛未禮讓行人。圖／警方提供
宜蘭縣第一處實施的路口科技執法地點位於舊城南路、神農路與中山路口，即新月廣場商場附近，取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為。圖／警方提供
宜蘭縣第一處實施的路口科技執法地點位於舊城南路、神農路與中山路口，即新月廣場商場附近，取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為。圖／警方提供
宜蘭縣第一處實施的路口科技執法地點位於舊城南路、神農路與中山路口，該路口取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為。圖／警方提供
宜蘭縣第一處實施的路口科技執法地點位於舊城南路、神農路與中山路口，該路口取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為。圖／警方提供
第一處實施的路口科技執法地點位於宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，圖中被AI偵測拍下的是「違規變換車道」。圖／警方提供
第一處實施的路口科技執法地點位於宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，圖中被AI偵測拍下的是「違規變換車道」。圖／警方提供

宜蘭 羅東

延伸閱讀

苗栗10大路科技執法將上路 違規取締重點苗警報你知

南投加強改裝車噪音取締　139線等熱區將落實科技執法

交通執法增加新利器 台南科技執法年底前新增18處

中市議員籲科技執法抓車輛不禮讓行人 警察局：9月試辦

相關新聞

影／綠島「會動垃圾」！寄居蟹背廢棄寶特瓶 讓遊客不捨

林姓遊客到台東綠島旅遊，在綠島人權博物館附近海灘發現「會動的垃圾」，原來是寄居蟹以殘破寶特瓶為家，背著寶特瓶在沙岩上攀爬...

大骨麵店老闆讓漂流木重生 台東林管今起開放撿漂流木

台東林管理處公告自今天開始，至中央氣象局發布下次台東轄區有颱風警報前，開放撿拾海岸區漂流木，長期撿拾漂流木的在地人說，漂...

宜蘭縣路口科技執法8/15日實施 10處取締地點一次看

宜蘭縣針對重要道路路口執行科技執法8月15日啟用，透過AI偵測攝影取締地點遍及6鄉鎮市、總共10個路口，採全天候24小時...

東部首家食物銀行共享園區啟用 將擴展到宜蘭和台東

花蓮偏鄉缺乏資源，看見有許多部落家庭生計因疫情陷入困難，台灣食物銀行聯合會決定落腳花蓮，成立東部首座「食物銀行共享園區」...

基隆美的社區自來水管空氣作怪 住戶無水用心情不美麗

基隆市信義區美的世界社區教孝街1、3巷住戶，因為自來水管路出狀況，造成水壓不足，甚至無水可用。水公司昨晚先派水車供水，今...

豐濱推原民酒莊合法化 規畫體驗部落釀酒遊程

花蓮豐濱鄉阿美族人保存釀酒文化，有2家原民酒莊獲得政府核准生產，讓傳統釀酒能合法化經營，同時鄉公所也輔導部落規畫體驗遊程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。