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宜蘭縣路口科技執法8/15日實施 10處取締地點一次看
宜蘭縣針對重要道路路口執行科技執法8月15日啟用，透過AI偵測攝影取締地點遍及6鄉鎮市、總共10個路口，採全天候24小時偵測取締 。第一處實施的路口科技執法地點位於宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，即新月廣場商場附近，另外9處路口的執法設備預計在9月底設置完成。
縣警察局交通隊評估重要幹道、事故熱點及違規熱點等因素，規劃建設的10處路口科技執法設備（包含宜蘭市3處、羅東鎮2處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處），透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，並依各路口交通特性不同取締各類違規行為，審核後舉發，一方面提高駕駛人依規定行駛，同時也減輕員警站在路口取締的負擔。
第一個宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口科技執法設備日前建置完成，即將於8月15日起啟用執法，是宜蘭「首處」啟用的路口科技執法，該路口取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為。
縣警局分析各路口違規樣態，各有不同取締重點，其餘9處科技偵測路口分別是宜蘭市林森路與校舍路口（陽明交通大學醫院附近），宜蘭市泰山路、女中路與嵐峰路口（宜市與員山鄉交界處）；羅東鎮兩處位於中山路三段、四段與純精路一段、二段路口，羅東鎮大同路與中正北路口；頭城鎮兩處位於梗枋卸貨場入口，北宜石牌縣界公園入口；礁溪鄉位於礁溪路五段90巷口，蘇澳鎮位於海山西路與馬賽路口，三星鄉位於上將路與大洲路口，這幾處陸續會在今年底前開始執法，啟用期程將再公布。
交通隊表示，科技執法目的是透過強化執法遏止交通違規，提醒駕駛人正確用路觀念，維持行車秩序，並降低發生交通事故發生，呼籲駕駛人依照規定行駛，以免受罰。
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